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В Совфеде указали на замалчивание Японией роли США в атомных бомбардировках

В Совфеде заявили, что Япония замалчивает причастность США к атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки
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Фото: ТАСС/Валентин Соболев
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Япония преуменьшает роль США в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Об этом 12 августа заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин.

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«Вызывает недоумение политизация данной темы официальным Токио, стремление японской стороны исказить истинный ход истории. К нашему удивлению, правительство Японии упорно проводит линию на замалчивание фактов бомбардировки Хиросимы и Нагасаки США», — сказал он на круглом столе в Совфеде.

По словам сенатора, в выступлениях японских официальных лиц нет упоминания страны, совершившей бомбардировки, а при работе над документами по ядерному разоружению японская сторона уклоняется от любых отсылок к Америке.

«Японские учебники истории также искажают мотивы и предпосылки вступления СССР в войну. Материал подается таким образом, что в восприятии школьников вина за бомбардировки ложится на нашу страну», — добавил Мухаметшин.

Ранее в этот день директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев возмутился решению Японии отстранить Россию от участия в памятных мероприятиях, посвященным событиям в Хиросиме и Нагасаки.

На ежегодные церемонии памяти жертв атомных бомбардировок в Японии обычно приглашаются лидеры ядерных держав и послы всех стран. Однако в этот раз было принято решение не приглашать представителей России и Белоруссии. О том, что делегация РФ не будет участвовать в мероприятиях, власти Нагасаки объявили 26 мая.

Комментируя это решение, 27 мая глава российской дипмиссии Михаил Галузин заявил, что подобный шаг демонстрирует пренебрежение двусторонними связями России и Японии. Он напомнил, что в городе находятся десятки могил советских солдат, которые обустраиваются местными активистами и российской дипмиссией.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме погибли 140 тыс. человек, в Нагасаки — 74 тыс. Большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий, 6 и 9 августа, в городах ежегодно проходят «Церемонии мира».

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