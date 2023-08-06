Генсек ООН заявил о нависшей над миром тени ядерной войны

Тень ядерной войны вновь нависла над миром в то время, как некоторые страны угрожают возможностью применения ядерного оружия. Такое мнение 6 августа выразил в своем послании генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю проходящих в Японии памятных мероприятий, которые приурочены к 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы.

«Барабаны ядерной войны бьют вновь. Недоверие и разногласия нарастают. Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь, а некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения», — зачитала на мероприятии в Хиросиме послание главы всемирной организации его заместитель, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Она от лица генсека Всемирной организации призвала все страны к полному ядерному разоружению. В своем послании Гутерриш назвал это главной целью ООН.

«Мы не успокоимся, пока ядерная тень не исчезнет раз и навсегда. Довольно Хиросимы. Довольно Нагасаки», — зачитала Накамицу, слова генсека ООН.

При это Гутерриш, говоря о жертвах бомбардировки Хиросимы, ни разу не назвал страну, ответственную за их гибель.

Ранее в этот же день жители Японии минутой молчания почтили память жертв американской атомной бомбардировки Хиросимы, которая произошла 78 лет назад. Церемония памяти прошла в Мемориальном парке мира в центре Хиросимы в 08:00 по местному времени (02:00 мск). На ней присутствуют выжившие после атомной бомбардировки и семьи погибших, а также премьер-министр Фумио Кисида и послы порядка 110 стран, включая дипломатов из США и Украины.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили на Хиросиму атомную бомбу «Малыш». Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — 1,6 км, радиус взрывной волны — 20 км. По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. Каждый год этот список пополняется, когда умирает кто-либо из японцев, переживших американские атомные бомбардировки. За прошедший год в список было добавлено почти 5 тыс. новых имен. Общее число жертв бомбардировки к настоящему времени превышает 350 тыс.