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Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

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Фото: Правительство Российской Федерации
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Президент России Владимир Путин 6 августа поздравил железнодорожников с их профессиональным праздником.

«Дорогие друзья, поздравляю с профессиональным праздником всех работников и ветеранов железнодорожного транспорта России. Свой вклад в развитие этой важнейшей стратегической отрасли вносят представители самых разных профессий и специальностей: машинисты, проводники, транспортные строители, ремонтники, инженеры, диспетчеры», — сказал он.

Он отметил, что каждый работник вносит свой профессиональный вклад в развитие железнодорожной системы страны и гордится своей профессией, продолжая ее старые традиции, которые были заложены еще в первой половине XIX века создателями Царскосельской железной дороги. Эти традиции развивались со временем по мере роста значимости и необходимости нового транспорта для такой огромной страны, в том числе для обеспечения ее безопасности.

«В годы Великой Отечественной войны железнодорожники, как и весь советский народ, совершили настоящий ратный и трудовой подвиг — под огнем и бомбежками вели эшелоны в помощь нашей армии, обеспечивали транспортное сообщение между фронтом и тылом», — напомнил Владимир Путин.

Кроме того, он привел примеры грандиозного строительства и ввода в эксплуатацию Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссиб) и Байкало-Амурской магистрали (БАМ), а также других магистралей, которые на сегодняшний день служат России и играют особую, а иногда и ключевую роль в реализации масштабных, амбициозных проектов и планов.

При активном участии работников в железнодорожной сфере в настоящее время идет системная работа по модернизации и комплексному развитию всей инфраструктуры железных дорог, в том числе на таких важных, перспективных направлениях, как Центральный транспортный узел, Восточный полигон, подходы к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов и восстановление железнодорожного сообщения в Новороссии и Донбассе, отметил Путин.

По словам российского лидера, сейчас ведется разработка новых высокоскоростных локомотивов и поездов, а также планируется дальнейшая цифровизация сервисов и услуг, внедрение передовых технических и логистических решений.

«Хочу сказать вам всем железнодорожникам России спасибо за ответственное отношение к работе, за преданность своей нужной, крайне востребованной созидательной профессии, за готовность напряженно трудиться, добиваться результата на благо родной страны и нашего народа. Крепкого здоровья и успехов вам, всего самого доброго вашим близким. С праздником, дорогие друзья», — поздравил железнодорожников президент России.

6 августа — День железнодорожника: история и традиции праздника

Праздник железнодорожников — один из самых первых профессиональных знаменательных дат в России. Его учредил еще в далеком 1896 году министр путей сообщения князь Михаил Хилков.

2 августа в России отметили еще один масштабный профессиональный праздник — День Воздушно-десантных войск. Празднования «голубых беретов» прошли по всей стране, а «Известия» напомнили читателям об истории и традициях знаменательного дня.

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