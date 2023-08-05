Одиннадцать человек пострадали при опрокидывании вагона в Ницце

В результате опрокидывания вагона небольшого туристического поезда в городе Ницца, Франция, пострадали 11 человек. Об этом сообщил 5 августа телеканал France 3.

«Последний вагон туристического поезда в Ницце, особенно популярного среди туристов в Ницце в это время года, перевернулся на Английской набережной у дома номер 1 напротив Монумента Столетия», — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали 11 человек. Трое из них, в том числе один несовершеннолетний, были доставлены в больницу с легкими ранениями.

Причины аварии на данный момент не установлены. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 31 июля, погиб человек в результате инцидента, при котором часть железнодорожного состава сошла с рельсов на переезде между городами Амхерст и Садан в штате Техас (США). Согласно имеющейся информации, авария произошла из-за столкновения поезда с грузовиком. Водитель автомобиля скончался на пути в больницу. Всего с рельсов сошли пять вагонов.