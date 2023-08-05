Пушилин сообщил о гибели двух жителей ДНР после обстрела ВСУ

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Куйбышевского района Донецка и Никитовского района Горловки погибли две женщины. Об этом в субботу, 5 августа, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, в Горловке, Ясиноватой и Новопетриковке ранения получили девять человек. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Помимо этого, повреждения также получили 10 жилых домов в Горловке, Донецке и Ясиноватой. В Петровском районе Донецка повреждения получил один объект гражданской инфраструктуры.

Пушилин также добавил, что за сутки было зафиксировано 48 обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее в этот день «Известия» публиковали кадры последствий обстрела ВСУ Ясиноватского района в ДНР. Один из снарядов попал в жилой дом и разрушил несущую стену, также пострадали близлежащие дома, в них выбиты окна, разрушены крыши.

Ранее, 4 августа, украинские боевики выпустили 37 снарядов 155-мм калибра по территории ДНР. Под огонь попали Донецк, Семеновка, Орловка и Макеевка. Информация о пострадавших и разрушениях не уточнялась.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.