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Пушилин сообщил о гибели двух жителей ДНР после обстрела ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Куйбышевского района Донецка и Никитовского района Горловки погибли две женщины. Об этом в субботу, 5 августа, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, в Горловке, Ясиноватой и Новопетриковке ранения получили девять человек. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Помимо этого, повреждения также получили 10 жилых домов в Горловке, Донецке и Ясиноватой. В Петровском районе Донецка повреждения получил один объект гражданской инфраструктуры.

Пушилин также добавил, что за сутки было зафиксировано 48 обстрелов со стороны ВСУ.

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Ранее в этот день «Известия» публиковали кадры последствий обстрела ВСУ Ясиноватского района в ДНР. Один из снарядов попал в жилой дом и разрушил несущую стену, также пострадали близлежащие дома, в них выбиты окна, разрушены крыши.

Ранее, 4 августа, украинские боевики выпустили 37 снарядов 155-мм калибра по территории ДНР. Под огонь попали Донецк, Семеновка, Орловка и Макеевка. Информация о пострадавших и разрушениях не уточнялась.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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