«Известия» показали кадры последствий обстрела Ясиноватского района со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Ясиноватскому району Донецкой Народной Республики (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив 10 ракет. Кадры последствий публикуют «Известия» 5 августа.

На кадрах видно, что украинский снаряд попал в жилой дом, в результате разрушена несущая стена. От соседнего дома в результате разрыва снаряда практически ничего не осталось. На месте работают спецслужбы.

Как уточнило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел был зафиксирован в 15:20.

Также, по данным «Известий», в результате пострадали двое мирных жителей.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также под обстрелы попадает Херсонская область. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Накануне СЦКК сообщал, что украинские боевики выпустили 37 снарядов 155-мм калибра по территории ДНР. Под огонь попали Донецк, Семеновка, Орловка и Макеевка. Информация о пострадавших и разрушениях не уточнялась.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.