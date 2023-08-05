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«Известия» показали кадры последствий обстрела Ясиноватского района со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Ясиноватскому району Донецкой Народной Республики (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив 10 ракет. Кадры последствий публикуют «Известия» 5 августа.

На кадрах видно, что украинский снаряд попал в жилой дом, в результате разрушена несущая стена. От соседнего дома в результате разрыва снаряда практически ничего не осталось. На месте работают спецслужбы.

Как уточнило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел был зафиксирован в 15:20.

Также, по данным «Известий», в результате пострадали двое мирных жителей.

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ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также под обстрелы попадает Херсонская область. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Накануне СЦКК сообщал, что украинские боевики выпустили 37 снарядов 155-мм калибра по территории ДНР. Под огонь попали Донецк, Семеновка, Орловка и Макеевка. Информация о пострадавших и разрушениях не уточнялась.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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