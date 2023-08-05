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Су-30 вылетел навстречу летевшему к границе России американскому беспилотнику

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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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Российский истребитель Су-30 был поднят в связи с обнаружением американского беспилотника над акваторией Черного моря. Об этом 5 августа сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США», — говорится в сообщении центра.

Американский разведывательный беспилотник при приближении Су-30 развернулся от российской границы. Нарушения госграницы РФ при инциденте допущено не было, уточнили в НЦУО.

В ведомстве также подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Все меры безопасности были соблюдены. Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования.

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Ранее, 12 июля, истребитель МиГ-31 сопроводил над Баренцевом морем патрульный самолет ВВС Норвегии. Государственная граница РФ нарушена не была.

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