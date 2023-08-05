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В ООН призвали воздержаться от эскалации конфликта после атаки на танкер РФ

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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После атаки на российский танкер в Керченском проливе в ООН призвали стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей его эскалации. Такое заявление в субботу, 5 августа, сделали в офисе генерального секретаря всемирной организации.

«Мы видели сообщения об инциденте. ООН не может подтвердить эти сообщения. Мы решительно подтверждаем наш призыв ко всем заинтересованным воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта», — сказали ТАСС в организации.

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Ранее в этот день Росморречфлот сообщил, что при заходе в Керченский пролив российский танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения. Предположительно, судно было атаковано морским беспилотным аппаратом. Пострадавших нет, судно находится на плаву.

Комментируя инцидент, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков назвал его в беседе с «Известиями» терактом. По его словам, это еще раз показывает, что Украина идет по тому пути, когда она демонстрирует «свои возможности» на значительном расстоянии от своей территории.

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