Экс-руководитель ТТП в Орле ожидает суда по делу о мошенничестве

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. генерального директора МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (ТТП) города Орла. Мужчину обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает региональное СУ СК России.

По данным ИА «Абирег», речь идет об Андрее Молодчинине, который исполнял обязанности руководителя ТТП в 2020-2021 годах.

Следствием установлено, что в июле 2021 года обвиняемый заключил со своим знакомым индивидуальным предпринимателем договор на техобслуживание и ремонт девяти автобусов. Однако ранее сотрудники предприятия сами выполнили работы по замене масла и фильтров, повторное проведение этих работ не требовалось, о чем Молодчинин знал.

Предприниматель подготовил фиктивные документы о выполнении заказа и передал их для оплаты. Ущерб составил 270 тыс. рублей.

Бывший руководитель предприятия обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По ч. 3 ст. 159 УК РФ суда также ожидает индивидуальный предприниматель.

О ходе расследования ранее был представлен доклад в центральный аппарат СК России.

Как уточняет InfoOrel.ru, дело было возбуждено в конце 2022 года. Весной 2023-го работники ТТП просили передать его на рассмотрение в центральный аппарат СК для объективного рассмотрения.