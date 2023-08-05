Реклама
Прямой эфир
Общество
Городские службы Москвы начали работу в усиленном режиме из-за жары
Армия
Российские силы освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР
Мир
Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к трем годам тюрьмы
Мир
Пожары на Сицилии привели к масштабному загрязнению воздуха диоксином
Общество
Путин поздравил ветерана Кульпова со 100-летием
Армия
ВС РФ уничтожили три штурмовые группы ВСУ в Запорожской области
Мир
Спасатели эвакуировали 135 человек из-за лесного пожара в Каталонии
Спорт
Кениец и россиянка выиграли Сибирский международный марафон
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Канске достигло 14 человек
Мир
Июльские пожары в Греции стали сильнейшими за 13 лет
Экономика
Решетников заявил о росте ВВП России более чем на 2% по итогам года
Армия
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим группировки войск «Центр»
Происшествия
Режим ЧС ввели в Канске после взрыва бытового газа в жилом доме

Экс-руководитель ТТП в Орле ожидает суда по делу о мошенничестве

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. генерального директора МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (ТТП) города Орла. Мужчину обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает региональное СУ СК России.

По данным ИА «Абирег», речь идет об Андрее Молодчинине, который исполнял обязанности руководителя ТТП в 2020-2021 годах.

Следствием установлено, что в июле 2021 года обвиняемый заключил со своим знакомым индивидуальным предпринимателем договор на техобслуживание и ремонт девяти автобусов. Однако ранее сотрудники предприятия сами выполнили работы по замене масла и фильтров, повторное проведение этих работ не требовалось, о чем Молодчинин знал.

Предприниматель подготовил фиктивные документы о выполнении заказа и передал их для оплаты. Ущерб составил 270 тыс. рублей.

Бывший руководитель предприятия обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По ч. 3 ст. 159 УК РФ суда также ожидает индивидуальный предприниматель.

О ходе расследования ранее был представлен доклад в центральный аппарат СК России.

Как уточняет InfoOrel.ru, дело было возбуждено в конце 2022 года. Весной 2023-го работники ТТП просили передать его на рассмотрение в центральный аппарат СК для объективного рассмотрения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023