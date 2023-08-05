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Рестайлинговый внедорожник Lincoln Navigator появился в продаже в России

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Фото: Lincoln
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Рестайлинговая версия американского внедорожника Lincoln Navigator вышла на российский рынок. Цена на ввезенную по параллельному импорту машину начинается от 12,5 млн рублей. Об этом 5 августа сообщает «Газета.Ru».

Navigator делит платформу с внедорожником Explorer материнской компании Ford. Габариты авто: 5334×2029×1941 мм, а длина колесной базы составляет 3112 мм. Lincoln Navigator расположен в одном сегменте с земляком Cadillac Escalade и немецкими BMW X7 и Audi Q7.

Внедорожник поставляется с 3,5-литровым двигателем мощностью 456 л.с. в паре с десятиступенчатой автоматической трансмиссией с приводам на обе колесные оси.

Покупатель Navigator может получить такие опции, как панорамная крыша, система бесключевого доступа, четырехзонный климат-контроль, премиальная аудиосистема, функция беспроводной зарядки мобильных устройств, система кругового обзора, передние и задние парктроники, а также функция мониторинга слепых зон.

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Ранее, 2 августа, китайский производитель премиальных авто Hongqi назвал цену на готовящийся к выходу кроссовер HS7 для местного рынка: от ¥259,8 тыс. до ¥335,8 тыс. (около 3,32–4,29 млн рублей). Для сравнения: первое поколение HS7 в Китае стоит от ¥195,8 (около 2,5 млн рублей).

Полноразмерный кроссовер HS7 будет поставляться с двухлитровым турбомотором мощностью 252 л.с. в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Кроме того, Hongqi предлагает новинку с 337-сильной рядной «шестеркой» объемом 3 л и приводом на обе колесные оси.

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