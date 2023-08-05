Бойцы группировки «Днепр» уничтожили скопление боевиков ВСУ

Российские военнослужащие группировки «Днепр» высокоточным ударом уничтожили скопление боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в низовьях Днепра. Кадры нанесения удара есть в распоряжении «Известия» в субботу, 5 августа.

Была применена ракета «воздух – поверхность» по противнику, выявленному разведкой на одном из островов в низовьях реки.

Авиационная управляемая ракета такого класса может уничтожать цели на поверхности земли и воды, а также на заглубленных объектах.

Накануне, 4 августа, соединения группировки уничтожили две украинские лодки и гаубицу Д-30 ВСУ также в островной зоне на Днепре. На херсонском направлении в районе Садового также уничтожен минометный расчет. На каховском направлении ликвидирована позиция ВСУ и еще один минометный расчет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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