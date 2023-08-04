Соединения российской группировки войск «Днепр» уничтожили за сутки две украинские лодки и гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в островной зоне на Днепре. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне уничтожены две лодки и десять военнослужащих ВСУ в районе острова Даманский, гаубица Д-30 с боекомплектом (потери: четверо военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести)», — сказал он.

Также на херсонском направлении в районе Садового уничтожен минометный расчет. На каховском направлении ликвидирована позиция ВСУ и еще один минометный расчет.

Ранее, 3 августа, экстренные службы региона сообщили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили зенитный ракетный комплекс IRIS-T в районе населенного пункта Надеждовка.

За день до этого российские военные уничтожили позицию ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, на которой польские наемники попытались поднять флаг своей страны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.