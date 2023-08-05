Реклама
Прямой эфир
Армия
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим группировки войск «Центр»
Происшествия
Режим ЧС ввели в Канске после взрыва бытового газа в жилом доме
Армия
ВС РФ сорвали атаки штурмовых групп мехбригад ВСУ в районе Красного Лимана
Мир
Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него в 2018 году
Мир
Россия откроет посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее
Мир
Антонов назвал ложными обвинения США в нарушении КЗХО со стороны России
Армия
Российские «Ланцеты» уничтожили две САУ «Гвоздика» ВСУ в ДНР
Мир
США разочаровало нежелание ВСУ применять полученные при обучении навыки
Мир
В Китае спрогнозировали усиление давления на США со стороны Глобального Юга
Мир
ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Новодонецкого
Происшествия
Самолет повредил двигатель при столкновении с трапом в аэропорту Сочи
Происшествия
Два человека погибли и три пострадали в результате ДТП в Якутске
Мир
Французский политик отметил нежелание американцев поддерживать Украину

Избирком Камбоджи подтвердил победу на выборах правящей Народной партии

0
Фото: REUTERS/Cindy Liu
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальная избирательная комиссия Камбоджи (НИК) в субботу, 5 августа, огласила официальные результаты состоявшихся 23 июля парламентских выборов, подтвердив информацию о победе правящей Народной партии.

«Правящая Народная партия Камбоджи (НПК) во главе с премьер-министром Самдеком Течо Хун Сеном получила 120 из 125 мест в парламенте на недавних всеобщих выборах», — передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на официального представителя НИК Дима Сованнарома.

Уточняется, что партия ФУНСИНПЕК принца Нородома Чакравута получила оставшиеся пять мест.

«Да, официальные результаты показывают, что НПК получила 120 мест в парламенте, а партия ФУНСИНПЕК — пять мест на всеобщих выборах 23 июля», — сказал агентству Сованнаром.

В седьмых всеобщих выборах участвовали 18 политических партий. НИК заявила, что НПК набрала почти 6,4 млн голосов, или 82,3% от общего числа действительных голосов, а партия ФУНСИНПЕК получила 716 490 голосов, или 9,2%.

Новоизбранный парламент созовет свою первую сессию 21 августа.

Не попасть в десятку: почему Камбоджа против первых маневров АСЕАН
И для чего организация затевает их

23 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ сообщила, что пригласила организаторов выборов в национальной ассамблее Камбоджи принять участие в наблюдении за выборами президента России в 2024 году.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023