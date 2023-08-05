Избирком Камбоджи подтвердил победу на выборах правящей Народной партии

Национальная избирательная комиссия Камбоджи (НИК) в субботу, 5 августа, огласила официальные результаты состоявшихся 23 июля парламентских выборов, подтвердив информацию о победе правящей Народной партии.

«Правящая Народная партия Камбоджи (НПК) во главе с премьер-министром Самдеком Течо Хун Сеном получила 120 из 125 мест в парламенте на недавних всеобщих выборах», — передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на официального представителя НИК Дима Сованнарома.

Уточняется, что партия ФУНСИНПЕК принца Нородома Чакравута получила оставшиеся пять мест.

«Да, официальные результаты показывают, что НПК получила 120 мест в парламенте, а партия ФУНСИНПЕК — пять мест на всеобщих выборах 23 июля», — сказал агентству Сованнаром.

В седьмых всеобщих выборах участвовали 18 политических партий. НИК заявила, что НПК набрала почти 6,4 млн голосов, или 82,3% от общего числа действительных голосов, а партия ФУНСИНПЕК получила 716 490 голосов, или 9,2%.

Новоизбранный парламент созовет свою первую сессию 21 августа.

23 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ сообщила, что пригласила организаторов выборов в национальной ассамблее Камбоджи принять участие в наблюдении за выборами президента России в 2024 году.