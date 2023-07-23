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ЦИК пригласила представителей от Камбоджи наблюдать за выборами в РФ в 2024 году

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Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
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Организаторы выборов в национальной ассамблее Камбоджи 23 июля получили приглашение от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ принять участие в наблюдении за выборами президента России в 2024 году.

«Константин Мазуревский передал организаторам выборов в Камбодже приглашение принять участие в наблюдении за выборами президента Российской Федерации в марте 2024 года», — сказано в сообщении ЦИК в Telegram-канале.

Мазуревский является членом Центризбиркома РФ. Сейчас он работает в качестве международного наблюдателя на выборах в Камбодже, за два дня он посетил 54 участка.

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Ранее, 8 июля, ЦИК РФ пригласила членов центральных избирательных органов стран Содружества Независимых Государств (СНГ) наблюдать за президентскими выборами в России в 2024 году.

В июне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин своевременно сообщит о своем решении насчет участия в выборах в 2024 году.

Российский лидер 21 февраля во время послания Федеральному собранию заявил, что выборы в стране в 2023 и 2024 годах пройдут в строгом соответствии с законом и при соблюдении всех норм Конституции.

10 сентября 2023 года в единый день голосования в России пройдут выборные кампании различного уровня. В их числе — довыборы депутатов Госдумы, выборы глав 21 субъекта Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 16 субъектах страны.

На 17 марта 2024 года запланированы очередные выборы президента России.

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