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Пленный боевик ВСУ рассказал о больших потерях и плохом снабжении войск

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинский военнопленный Александр Бадура рассказал о больших потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), плохом снабжении войск и некомпетентности командиров. Видеокадры беседы 5 августа опубликовало Минобороны РФ.

По словам мужчины, он сначала был срочником, потом подписал контракт на три года.

«Не учили ни тактике, автоматов не было, новых танков, артиллерии, боевых орудий нет», — рассказал пленный.

На передовую украинских боевиков привезли без подготовки и ночью, обстрел начался рано утром. Российские силы применяли минометы, артиллерию, танки в течение шести часов. Бойцы ВСУ просили помощи от других частей, но ее не было. Командиры не помогали.

«Командиры были от нас в километрах семи от передовой», — уточнил он, добавив, что связи с ними не было, и в итоге солдаты не понимали, как им действовать.

По словам Бадуры, в плену к ним относятся хорошо, дают еду и воду.

«Те, кто в плену, не хотят служить в армии, тем более с таким отношением», — заключил он.

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Ранее в субботу сообщалось, что украинский боевик Иван Ковальчук полгода скрывался от сотрудников военкомата, а после того как попал в зону боевых действий, предпочел сдаться в плен российским военным. Он служил стрелком в 137-м батальоне морской пехоты, в 35-й особой штурмовой бригаде.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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