Температура воды в Мировом океане достигла новых рекордных значений

В Мировом океане был установлен очередной температурный рекорд. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщило агентство AFP со ссылкой на данные программы Евросоюза (ЕС) по наблюдению за Землей Copernicus.

В этот день поверхность океанов разогрелась до +20,96 градусов, превысив показатели марта 2016 года (+20,95 градусов).

Ранее, 19 июля, специалисты Copernicus представили прогноз, согласно которому июль 2023 года на планете может стать самым жарким в истории. Отмечалось, что с весны наблюдается перегрев океанов, а скорость этого явления сильно удивляет ученых во всем мире.

31 июля координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк в беседе с «Известиями» рассказал о теплом течении поперек Тихого океана — Эль-Ниньо. Его связывают с сильным климатическим циклом, который повторяется с периодом около 10 лет, прогревая воды океана.

До этого, 4 июля, Всемирная метеорологическая организация объявила, что впервые за семь лет в тропической зоне Тихого океана установились условия Эль-Ниньо, что создает предпосылки для вероятного резкого повышения глобальной температуры и разрушительных погодных и климатических условий. Отмечалось, что вероятность продолжения Эль-Ниньо во второй половине 2023 года составляет 90%.

Кроме того, в июне было опубликовано исследование, в рамках которого ученые пришли к выводу, что за декаду 2013–2022 годов потепление, вызванное человеческой деятельностью, ускорилось опасными темпами и планета стала жарче на 0,2 градуса.