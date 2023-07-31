Эколог спрогнозировал сильный прирост температуры из-за Эль-Ниньо

До следующего феномена Эль-Ниньо температура будет расти не так быстро, как в прошлом году, но через 10 лет прирост может быть очень сильный. Такое мнение в беседе с «Известиями» 31 июля высказал координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк.

Ранее в этот день «Российская газета» опубликовала результаты исследований, проведенных климатологами из разных стран, которые пришли к выводу, что климат на Земле в течение пяти лет претерпит серьезные изменения: температура по всему земному шару повысится в среднем на 1,5 градуса по Цельсию, что, в свою очередь, грозит всему миру природными катаклизмами. По словам авторов работ, эти изменения связаны с так называемым феноменом Эль-Ниньо.

Как объяснил Шкрадюк, Эль-Ниньо — это теплое течение поперек Тихого Океана, которое связанно с сильным климатическим циклом.

«Он повторяется с периодом около 10 лет. Как раз в прошлом году оно хорошо подогрело океан. Эль-Ниньо также накладывает свои отпечатки на 1011 летние циклы повышения температуры. Я думаю, что до следующего Эль-Ниньо температура будет расти не так быстро, как в прошлом году, но через 10 лет прирост может быть очень сильный», — отметил он.

Эколог также обратил внимание, что в теплой воде растворено меньше кислорода, что приводит к замору большого количества рыбы, гибели кораллов и другим негативным последствиям.

«Тихий океан очень большой, и его изменения сказываются на всей планете», — подчеркнул Шкрадюк.

6 июля доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции РУДН Владимир Пинаев рассказал «Известиям», что природный феномен потепления экваториального тихоокеанского течения, о высокой вероятности формирования которого предупредили ученые, — так называемое явление Эль-Ниньо — грозит серьезными последствиями, в том числе потопами и ураганами.

Несколькими днями ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) объявила, что впервые за семь лет в тропической зоне Тихого океана установились условия Эль-Ниньо, что создает предпосылки для вероятного резкого повышения глобальной температуры и разрушительных погодных и климатических условий. Отмечалось, что вероятность продолжения Эль-Ниньо во второй половине 2023 года составляет 90%.