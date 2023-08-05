Нетребко потребовала выплатить ей $360 тыс. за отмененные выступления

Российская оперная певица Анна Нетребко в судебном порядке требует от нью-йоркского театра «Метрополитен-опера» компенсации в размере $360 тыс. за отмененные выступления. Об этом 4 августа сообщило агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что исковая жалоба поступила в суд Южного округа штата Нью-Йорк.

Согласно утверждению Нетребко, руководство театра, отменив ее выступления, запланированные на 2024–2025 годы, нарушило договоренности с певицей и подвергло ее дискриминации по национальному признаку.

По информации AP, в иске подчеркивается, что публичные высказывания директора театра Питера Гельба негативно сказались на отношении зрителей к Нетребко, в том числе вызвав протесты против нее. Также указывается, что другие американские театры теперь избегают сотрудничества с российской певицей.

Кроме того, в иске говорится, что требование руководства «Метрополитен-оперы» к Нетребко отказаться от поддержки российской власти вызвало критику в адрес певицы на родине. Исполнительница настаивает, что действия руководства театра вынудили ее невыгодно продать свою нью-йоркскую квартиру и нанесли ей значительный моральный ущерб.

Ранее, 17 марта, газета The New York Times сообщила, что суд обязал «Метрополитен-оперу» выплатить $200 тыс. Нетребко в качестве компенсации за отмененные выступления в 2022 году. Это решение обусловлено пунктом контракта, который подразумевает выплату артисту гонорара даже в случае отмены концерта.

По информации газеты, первоначально Нетребко настаивала на компенсации в $400 тыс., учитывая отмену выступлений, запланированных ранее на текущий год. Однако суд не удовлетворил данное требование, поскольку договоренность об этих концертах якобы не была закреплена соглашением.

29 августа в немецком Кельне более 50 человек приняли участие в акции протеста против концерта российской оперной певицы Анны Нетребко. Выступающие против исполнительницы призвали не аплодировать ей во время выступления, однако слушатели встретили ее громкими овациями.

Нетребко 27 мая прошлого года возобновила выступления после перерыва, который произошел на фоне спецоперации России по защите Донбасса, и дала сольный концерт на сцене театра La Scala в Италии.

С началом боевых действий в феврале 2022 года нью-йоркская «Метрополитен-опера» и Баварская государственная опера разорвали отношения с ней, поскольку она не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина.