ФК «Краснодар» одержал третью победу подряд в чемпионате России

ФК «Краснодар» в пятницу, 4 августа, обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный мяч забил с пенальти Эдуард Сперцян (29-я минута).

После матча главный тренер нижегородской команды Сергей Юран получил красную карточку.

По итогам встречи «Краснодар» увеличил беспроигрышную серию в РПЛ до трех побед подряд. Сейчас клуб возглавляет турнирную таблицу лиги с девятью очками.

В следующий раз краснодарцы встретятся на выезде с «Оренбургом» 12 августа, а «Пари НН» 14 августа попытается улучшить свои результаты, сыграв против грозненского «Ахмата».

Ранее, 27 июля, краснодарский клуб уступил «Спартаку» со счетом 1:2 в первом туре группового этапа Кубка России.