«Спартак» обыграл «Краснодар» в матче Кубка России по футболу
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 2:1. Матч первого тура группового этапа Кубка России по футболу прошел в четверг, 27 июля.
Голами отличились футболисты «Спартака» Роман Зобнин и Тео Бонгонда. В краснодарской команде мяч в ворота соперника отправил Кади Боржес, сообщает «Спорт-Экспресс».
В следующий раз «Спартак» сыграет с нижегородской командой «Пари НН» 8 августа. На следующий день «Краснодар» проверит свои возможности в соперничестве с «Динамо».
10 июля парагвайский полузащитник Хесус Медина подписал контракт с московским «Спартаком». До этого он полтора года играл в составе ЦСКА.
23 июля «Спартак» обыграл «Оренбург» со счетом 3:2 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Турнир проходил в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».