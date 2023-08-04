СМИ сообщили об отказе украинских дипломатов возвращаться на родину

До 60% украинских дипломатов отказываются возвращаться на родину после зарубежных командировок. Об этом 4 августа сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на дипломатические источники.

«С начала 2022 года из посольств Украины за рубежом не вернулись от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств, однако на практике эти цифры могут быть еще большими», — говорится в статье обозревателя отдела международной политики издания Владимира Кравченко.

Он пишет, что в прошлом году из США должны были вернуться около 20 сотрудников посольств и консульств, но из них на родину приехал только один. При этом из некоторых посольств не вернулся ни один из дипломатов.

Послы не возвращаются на родину из-за проблем с трудоустройством на Украине, налаженной жизни за рубежом, страха мобилизации или невозможности навестить семью, которая останется за границей.

По данным Кравченко, больше сотни дипломатов, вернувшихся на Украину из длительной заграничной командировки долгое время не могут устроиться в центральный аппарат министерства. Это их демотивирует и не оставляет надежды на карьерный рост.

«Когда не возвращаются дипломаты, которые всегда должны на передовой отстаивать интересы своей страны, это означает, что они не верят в будущее этой страны. И это индикатор как для украинского общества, так и для иностранных инвесторов», — подчеркивает Кравченко.

При этом решение не возвращаться на родину принимают как молодые сотрудники дипучреждений, так и старшие, третьи секретари и советники-посланники.

«Решение большого количества квалифицированных специалистов не возвращаться на Украину — это катастрофа, демонстрирующая несостоятельность государства и его дипслужбы», — подытожил обозреватель.

Ранее, 13 августа 2022 года, Минобороны РФ сообщало, что некоторый украинские военнопленные также не хотят возвращаться в армию своей страны и принимают для себя решение «остаться на территории, подконтрольной Российской Федерации».

Они отмечали, что удовлетворены условиями содержания в России и им всем предоставлено трехразовое горячее питание, выдана новая одежда, а медиками оказывается вся необходимая и своевременная помощь.Украинским пленным предоставляли возможность посещать церковь и говорить по телефону со своими родственниками.