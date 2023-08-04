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Эксперт назвал доступные для посещения русских туристов страны Европы

Глава РСТ назвал страны Европы, где россияне могут провести отпуск
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Фото: Global Look Press/GermÃ¡N Lama
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Россияне этим летом могут провести свой отпуск в Черногории, так как страну граждане России вправе посетить без визы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал глава правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

«Есть ряд стран, которые категорически приостановили выдачу туристических виз заявителям из России: Польша, Словакия, Финляндия, Эстония, Норвегия. Есть те, что вполне комфортно выдают, надо только немножечко подольше подождать, чем обычно. Например, в Болгарию вполне можно сделать, в Испанию, Грецию. Каким-то способом всё равно попасть в Европу сейчас можно. Хотя поток сократился кратно, где-то на 90% по сравнению с допандемийным периодом. Есть альтернативные варианты. Та же самая Черногория, которая вообще не ввела визовый режим. Это страна, в которую можно сейчас спокойно россиянам полететь, но через перекладные пути, поскольку прямого рейса из РФ туда нет», — пояснил Мохов.

Эксперт также отметил, что препятствие въезду россиян в Европу также создает отсутствие прямых рейсов. Чтобы добраться до той же Черногории или других стран, нужно лететь через Стамбул или через другие транзитные узлы. По словам эксперта, трудности с перелетом увеличивают стоимость поездки, а также длительность маршрута — около суток понадобится на то, чтобы добраться до пункта назначения.

Также Георгий Мохов отметил, что визы начали выдаваться на короткий срок под даты поездки с возможностью однократного въезда.

«​​​​Меньше стали выдавать многократные и длительные визы, то есть на год, на два, на пять. Если раньше можно было оформить ту же самую кипрскую или испанскую на пять лет, то сейчас чаще выдают на три месяца либо вообще на период поездки. Еще сейчас не работает трюк с универсальными визами, которые раньше выдавались, например, финская, кипрская, по которым можно было въехать, куда угодно. Национальную визу нужно сначала открыть в стране, которая ее выдала. Если вы получаете испанскую визу, вы должны сначала въехать в Испанию, а потом уже куда угодно дальше по Европе», — добавил Мохов.

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