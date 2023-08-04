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Цена нефти Brent превысила $86 за баррель впервые с 17 апреля

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Фото: Global Look Press/Han Yan
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Цена фьючерса нефти Brent с поставкой в октябре превысила $86 за баррель впервые с 17 апреля текущего года. Это следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне в пятницу, 4 августа.

По состоянию на 18:38 мск, Brent торговалась на уровне $86,12. Рост составил 1,02%, передает RT.

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре рос на 1,03% — до $82,55 за баррель.

Быть или не добыть: почему ОПЕК+ сохранила параметры сделки
И будут ли участники придерживаться коридора в $80–100 за баррель

Ранее в этот день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия продолжила полностью выполнять условия ОПЕК+. Страны-участницы в течение июня реализовали соглашение по сокращению добычи нефти на более чем 100%, сообщает телеканал «360».

Также он отметил, что ситуация на мировом нефтяном рынке является стабильной, цены на нефть находятся на приемлемом уровне.

Накануне Новак также сообщил, что РФ продлит добровольное сокращение поставок на нефтяные рынки в сентябре. Он уточнил, что Россия сократит в сентябре добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину, сообщается на сайте kp.ru.

Он добавил, что нефтяные компании будут сами решать, каким образом обеспечить снижение: за счет уменьшения добычи или за счет снижения экспорта, передает НСН.

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