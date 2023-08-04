Эксперт назвала ретинол помощником в борьбе со старением

Ретинол, пептиды и витамин С помогают сохранить молодость кожи. Об этом «Газете.Ru» рассказала бьюти-эксперт Юлия Никитина, сооснователь российского косметического бренда Skinjestique.

«Если ваша задача — достичь хорошего антиэйдж-эффекта, я рекомендую обратить внимание на компоненты с доказанной эффективностью. В первую очередь на ретинол. Важно, в каком виде он представлен в составе. Часто в косметике встречается не сам ретинол, а его эфир, а значит, и хорошего результата ждать не стоит. Важен процент актива в составе, и если вы новичок, начинайте с малого. Вводите в уход постепенно, не забывая о восстановлении кожи», — рассказала Никитина.

Чтобы добиться большего эффекта, ретинол стоит применять вместе с фосфолипидами: так он способен проникнуть в более глубокие слои кожи.

По мнению эксперта, пептиды также помогают сохранить молодость, она их считает «чудом в мире косметики».

«Они [пептиды] работают по принципу ключ–замок, то есть к любому замку подходит только один ключик. Пептидами нельзя переборщить, их можно использовать для профилактики. Каждый пептид работает с определенной клеткой, поэтому косметика развивается в этом направлении», — добавила Юлия Никитина.

Эксперт также прокомментировала влияние витамина С на кожу. Никитина отметила, что на него стоит обратить внимание всем, кто хочет добиться эффекта.

«Витамин С — сильнейший антиоксидант, который участвует в синтезе коллагена и успешно работает с пигментацией и неровным тоном. Даже в высоких концентрациях эта форма хорошо переносится и не будет раздражать даже чувствительную кожу. Единственное противопоказание: розацеа», — считает эксперт.

Ранее нутрициолог Конюхова рассказала о продуктах, которые помогают сохранить молодость. Она посоветовала есть больше зелени, пряностей, перца и грибов. Эти продукты замедляют процесс гликации. А вот от сладостей, выпечки, десертов и молочных продуктов стоит отказаться, так как данные продукты способствуют поражению коллагеновых и эластиновых волокон, что приводит к появлению ранних морщин на коже.