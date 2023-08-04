Два человека погибли и двое детей пострадали при пожаре в Приморье
В результате пожара в общежитии в Приморском крае погибли два человека, двое детей пострадали. Об этом 4 августа сообщил источник «Известий».
«4 августа произошел пожар в общежитии в Спасском районе. В результате возгорания погибли двое взрослых, еще двое детей пострадали», — рассказал он.
Несовершеннолетних госпитализировали в местную больницу. Один из детей находится в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести.
Ранее в этот день сообщалось, что два человека погибли во время пожара в жилом доме в городе Ряжске Рязанской области. Скончались 44-летняя женщина и мужчина 60 лет.