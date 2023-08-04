Два человека погибли при пожаре в доме в Рязанской области
Пожар произошел в жилом доме в городе Ряжске Рязанской области, погибли два человека. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«4 августа в 0:53 поступило сообщение о пожаре в городе Ряжске Ряжского района», — уточнили в ведомстве.
Спасатели отметили, что погибли 44-летняя женщина и мужчина 60 лет.
В тушении были заняты шесть пожарных автомобилей и 15 огнеборцев.
Причины пожара установит дознание. Известно, что огонь охватил дом ночью.
В ночь на 3 августа в якутском селе Олекминское при пожаре погибли две женщины. В тяжелом состоянии был госпитализирован мужчина.