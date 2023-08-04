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Британские банки предложили убрать термины со словом «черный» из-за расизма

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Фото: ТАSS/EPA/ANDY RAIN
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Британская торговая ассоциация, представляющая сектор финансовых и банковских услуг, UK Finance предложила отказаться от термина «черный рынок» из-за расизма. По данным Daily Mail, вместо него компания предлагает использовать термин «незаконный рынок».

«Банки не одобряют слова «черный рынок», «мужской», «женский» и другие фразы, которые могут быть сочтены оскорбительными. <...> такие слова можно рассматривать как расовую предвзятость или дискриминацию», — сообщает ассоциация.

Так, 3 августа UK Finance выпустила гайд по замене некоторых словосочетаний на более нейтральные фразы. В руководство попали такие слова, как «дамы и господа», «леди и джентельмены» (замена — люди или жители Лондона), «нелегальные мигранты» (замена — люди с небезопасным иммигрантским статусом), «черная шляпа» (замена — неэтичные киберпреступники) и другие термины.

Депутат Консервативной партии Найджел Миллс прокомментировал данный документ, назвав его чепухой. По его словам, руководителям банков стоит обратить внимание на экономику страны.

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Ранее, 30 июня, за расизм был задержан главный тренер клуба ПСЖ Кристоф Гальтье. Тогда его обвиняли за фразу о том, что в «Ницце», где Гальтье еще был тренером, «не может быть так много чернокожих и мусульман». Позднее, в начале июля, из-за этого скандала тренер покинул свой пост.

Ранее, в апреле, был отозван румынский посол из Кении также по случаю расизма. Инцидент произошел на встрече с группой восточноевропейских дипломатов в отделении ООН в Кении. Во время встречи с восточноевропейскими дипломатами посол Румынии в Кении Цигэу увидел поблизости обезьяну и сказал: «Африканская группа присоединилась к нам».

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