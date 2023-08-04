Британские банки предложили убрать термины со словом «черный» из-за расизма

Британская торговая ассоциация, представляющая сектор финансовых и банковских услуг, UK Finance предложила отказаться от термина «черный рынок» из-за расизма. По данным Daily Mail, вместо него компания предлагает использовать термин «незаконный рынок».

«Банки не одобряют слова «черный рынок», «мужской», «женский» и другие фразы, которые могут быть сочтены оскорбительными. <...> такие слова можно рассматривать как расовую предвзятость или дискриминацию», — сообщает ассоциация.

Так, 3 августа UK Finance выпустила гайд по замене некоторых словосочетаний на более нейтральные фразы. В руководство попали такие слова, как «дамы и господа», «леди и джентельмены» (замена — люди или жители Лондона), «нелегальные мигранты» (замена — люди с небезопасным иммигрантским статусом), «черная шляпа» (замена — неэтичные киберпреступники) и другие термины.

Депутат Консервативной партии Найджел Миллс прокомментировал данный документ, назвав его чепухой. По его словам, руководителям банков стоит обратить внимание на экономику страны.

Ранее, 30 июня, за расизм был задержан главный тренер клуба ПСЖ Кристоф Гальтье. Тогда его обвиняли за фразу о том, что в «Ницце», где Гальтье еще был тренером, «не может быть так много чернокожих и мусульман». Позднее, в начале июля, из-за этого скандала тренер покинул свой пост.

Ранее, в апреле, был отозван румынский посол из Кении также по случаю расизма. Инцидент произошел на встрече с группой восточноевропейских дипломатов в отделении ООН в Кении. Во время встречи с восточноевропейскими дипломатами посол Румынии в Кении Цигэу увидел поблизости обезьяну и сказал: «Африканская группа присоединилась к нам».