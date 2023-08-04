В Москве обнаружены человеческие останки
В Москве на улице Розы Люксембург найдены останки человека, сообщил в пятницу, 4 августа, столичный СК в своем Telegram-канале.
«По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее, 30 июля, сообщалось о нахождении в Гатчинском районе Ленинградской области человеческого черепа, около поселка Сусанино. По факту инцидента проводится проверка.