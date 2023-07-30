В лесу в Ленинградской области нашли человеческий череп

В лесу в Гатчинском районе Ленинградской области нашли человеческий череп. Об этом 30 июля сообщил источник «Известий».

Мужчина утром 29 июля нашел останки в лесу недалеко от поселка Сусанино. В распоряжении «Известий» есть кадры с места происшествия.

«Он обратился в полицию. Прибывший на место наряд подтвердил информацию. Останки направили в морг для проведения экспертизы», — рассказал информатор.

По этому факту проводится проверка.

Ранее, 27 июня, в лесу возле города Сертолова Ленинградской области также обнаружили сгоревшие останки человека. Накануне местный житель выгуливал собаку в лесополосе в направлении деревни Дранишники и обнаружил тлеющий полиэтиленовый пакет. Мужчина попытался потушить пакет, и в этот момент из него выкатилось нечто похожее на человеческую голову.