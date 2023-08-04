Пластические операции Киркорова и скандал с Хайдаровым. Главное

Пластический хирург Тимур Хайдаров показал, как изменился певец Филипп Киркоров после пластической операции. На видео, опубликованном на официальной странице доктора в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), артист гуляет по морскому побережью Греции топлесс, демонстрируя пресс и загар. О том, как Киркоров сохраняет привлекательность и в чем другие звезды обвиняют Хайдарова, читайте в материале «Известий».

Пластические операции Филиппа Киркорова

О том, что Киркоров сделал несколько пластических операций, стало известно еще в декабре 2022 года. Певец не скрывал, что обратился к услугам хирурга и периодически делился деталями своего преображения со СМИ и в соцсетях.

По словам артиста, в современном мире «неприлично» не иметь своего пластического хирурга, косметолога, дизайнера и адвоката. Он также отмечал, что пошел на столь кардинальные меры, чтобы не «вызывать тошно-рвотный рефлекс у зрителей». Еще одной причиной стало желание певца хорошо выглядеть на концертах в честь своего 55-летнего юбилея.

Изначально речь шла о липосакции и абдоминопластике — коррекции живота. Позже выяснилось, что хирург поработал и над чертами лица Киркорова, сделав его визуально моложе.

В марте в Telegram-канале «НЕОПРА» появился репортаж из клиники Хайдарова. Певец рассказал корреспондентке, что ему сделали коррекцию позвоночника и новый пресс. Его слова подтвердил и сам хирург, добавив, что зрители будут в шоке, когда увидят конечный результат. В репортаже также отмечалось, что с помощью операций артист стремился вернуться к образу 33-летней давности.

В апреле появились видеоролики с концерта Киркорова в Санкт-Петербурге. Зрители отметили облегающий костюм певца, подчеркивающий ягодицы, и предположили, что это тоже работа пластического хирурга.

В свою очередь стилист Максим Ануфриенко рассказал, что после преображения артист похудел с 58 до 52 размера. Из-за этого все сценические костюмы пришлось спешно перешивать, над этим трудились 12 портных.

Скандал с Тимуром Хайдаровым

В своих соцсетях и интервью Киркоров не раз отмечал мастерство Хайдарова, называл его руки золотыми. К хирургу обращались и другие звезды шоу-бизнеса. Однако в июле 2023 года разгорелся скандал, центральной фигурой которого стал именно Хайдаров.

Певица Слава выложила в своих соцсетях видео, в котором показала последствия операции на груди, сделанной в клинике звездного хирурга. На кадрах заметны сильные шрамы, которые, по словам артистки, не заживали около года. Кроме того, после хирургического вмешательства одна ее грудь оказалась выше другой. При этом раньше Слава делала у Хайдарова липосакцию живота, рук и ног, и эти операции прошли успешно.

К обвинениям присоединилась еще одна знаменитая певица — Любовь Успенская. Вскоре о некачественной работе Хайдарова заговорили уже десятки девушек. Одна из них пожаловалась, что после операции ее грудь стала треугольной, другая рассказала, что ей удалили импланты, из-за чего грудь стала «как у мальчишки». Пациентки жаловались на тяжелое восстановление после операций и множество осложнений.

Адвокат Славы и Успенской Елена Сенина заявила, что у Хайдарова может отсутствовать необходимая квалификация. Она рассказала, что нашла административное дело 2019 года, по итогам которого суд установил, что у хирурга нет профильной подготовки в ординатуре. Правозащитница добавила, что обратилась в Минздрав с просьбой проверить законность функционирования его клиники.

В свою очередь, адвокат Хайдарова предположил, что певицы, обвиняющие его клиента, пытаются получить деньги. Он отметил, что Слава попросила 5 млн рублей компенсации, а Успенская — 10 млн рублей. При этом первая певица заявила о своем недовольстве через год после операции, а вторая через три года.

На защиту Хайдарова также встали его коллеги по цеху и довольные клиенты, в том числе Киркоров, визажист Гоар Аветисян и блогер Давид Манукян. Сам хирург объясняет неудачи особенностями организмов пациенток и отмечает, что запись к нему расписана на полтора года вперед.