Эксперт объяснил влияние проблем в Германии на экономику Евросоюза

Проблемы в экономике Германии автоматически снижают эффективность экономики Евросоюза (ЕС), рассказал «Известиям» 4 августа специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Ранее, 1 августа, Deutsche Wirtschafts Nachrichten написало об экономическом кризисе в ФРГ.

«Германия в настоящий момент действительно находится в состоянии глубокого экономического кризиса. Причины просты и озвучены высшим руководством страны и Евросоюза уже не раз: высокие цены на энергию, дефицит квалифицированных кадров, бюрократия и высокое налогообложение предприятий и частных лиц», — отметил Вавилов.

Эксперт также отметил, что важный макроэкономический показатель по ФРГ — валовой внутренний продукт — показывает снижение второй квартал подряд, что означает техническую рецессию.

«А если учесть, что Германия и Франция являются флагманами европейской экономики, то проблемы в экономике Германии автоматически снижают эффективность экономики Евросоюза (у Франции в настоящий момент также наблюдаются серьезные проблемы с поставками ресурсов из бывших африканских колоний — Нигер, Мали, Сенегал и др.)», — сказал он.

При этом эксперт обратил внимание на то, что в самой Германии ощутимо снизился уровень заработной платы, что повлияло на снижение уровня личного потребления товаров и услуг.

«Что же касается ближайшего будущего в экономике Германии — то здесь ситуация еще более плачевная. «Северные потоки» взорваны, а значит, поставки в больших объемах дешевого газа из России как раньше, больше не будет, следовательно, нужно переходить на более дорогой газ из США и Норвегии, что, конечно, отразится на себестоимости производимой продукции не в лучшую сторону. Именно поэтому часть своей экономической мощи Германия уже потеряла в связи с переездом промышленного авангарда в другие страны, а другая часть вынуждена снижать выпуск продукции и увольнять сотрудников из-за общей неблагоприятной рыночной конъюнктуры», — заключил Вавилов.

Ранее, 17 июля, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер заявил, что ФРГ, лишившись российских нефти и газа, теряет позиции на мировой арене, а экономика страны входит в рецессию из-за антироссийских санкций. Он напомнил, что газ и нефть из РФ долгое время были «двигающим мотором немецкой индустрии».