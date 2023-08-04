МИД Белоруссии заявил о разочаровании решением ЕС о новых санкциях

Белорусская сторона разочарована решением Евросоюза (ЕС) ввести новые санкции в отношении республики. Об этом заявили в МИД страны в пятницу, 4 августа.

«Рассматриваем данный шаг как продолжение недружественной политики ЕС в отношении нашей страны, очередную попытку неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенного государства», — говорится в заявлении министерства.

В ведомстве отметили, что введение санкционных ограничений бесполезно и неэффективно, а также оказывает негативное влияние на все стороны, что давно подтверждается на практике.

Уточняется, что подобные действия ЕС и союзников альянса привели к угрозе продовольственного кризиса в мире.

«Однозначно заявляем, что любые внешние попытки сдержать развитие нашей страны изначально обречены на провал. Белорусская сторона оставляет за собой право принять ответные меры», — добавили в белорусском МИДе.

Ранее, 26 июля, испанское председательство в Совете Евросоюза сообщило, что Комитет постоянных представителей при ЕС (Coreper) согласовал ужесточение антибелорусских санкций.

В июне американский лидер Джо Байден продлил на год действие ограничений в отношении представителей руководства Белоруссии.



В январе Госдеп Соединенных Штатов ввел запрет на визы в отношении 25 белорусских граждан. Санкции касались членов Национального собрания республики за их роль в принятии закона, который разрешает смертную казнь для лиц, осужденных за покушение на террористические акты.