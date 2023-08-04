С начала года в России грибами отравились более 100 человек
Почти 110 человек отравились грибами с начала года, подсчитали «Известия», опираясь на данные региональных управлений Роспотребнадзора и министерств здравоохранения. Опасность представляют не только ядовитые виды. Неправильное приготовление даже известных грибов может навредить, предупреждают эксперты, сообщает телеканал «Известия». Опытные грибники призывают пользоваться базовым принципом: «не уверен, какой это гриб перед тобой, — не собирай». Лучше всего идти на «тихую охоту» вдали от трасс, свалок и промышленных предприятий. Также опасно собирать червивые, старые и переросшие грибы. Грибной урожай, по оценкам Рослесинфорга, побьет прошлогодний рекорд — в 2022 года в коммерческих целях в лесах было собрано 834 т.
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