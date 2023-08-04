Силовики ЛНР обнаружили у села Великоцк свыше 200 патронов и 10 гранат

240 патронов и 10 гранат были обнаружены на пустыре у села Великоцк Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в пятницу, 4 августа, сообщило региональное МВД в своем Telegram-канале.

Вооружение было найдено в ходе проверки, которую совместно проводили сотрудники местного МВД и Росгвардии.

Всего было обнаружено три гранаты Ф-1, шесть гранат РГН и один запал к ней, граната РГД, два запала УЗРГМ, 240 патронов калибра 5,45 мм. Все боеприпасы были уничтожены саперами Росгвардии.

1 августа корреспондент «Известий» Натали Графчикова показала, как группа быстрого реагирования военной полиции Херсонской области исследует схрон украинских диверсантов и изымает его содержимое. Так, в тайнике находились автомат АК-74, гранатомет и боеприпасы к автомату, а также светошумовая граната.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.