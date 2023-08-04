Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний в 10%
Мир
МИД Белоруссии заявил о разочаровании решением ЕС о новых санкциях
Экономика
Курс евро на Мосбирже поднялся до 105 рублей впервые с марта 2022 года
Мир
Около 30 человек пострадали из-за пожара в клинике в ФРГ
Экономика
Финансовый аналитик спрогнозировал укрепление рубля во второй половине сентября
Армия
Подписан закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет
Политика
В Госдуме поддержали решение Путина пересадить чиновников на авто РФ
Общество
Открытое горение на складе с пластиковыми изделиями в Яхроме ликвидировали
Авто
В РФ введены новые штрафы для иностранных грузоперевозчиков
Мир
В Польше задержали 28 мигрантов после погони со стрельбой
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза укрепление внутренней стабильности РФ
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве 4 августа
Мир
Число погибших в результате схода оползня в Грузии возросло до шести человек
Сюжет:

Силовики ЛНР обнаружили у села Великоцк свыше 200 патронов и 10 гранат

0
Фото: МВД ЛНР
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

240 патронов и 10 гранат были обнаружены на пустыре у села Великоцк Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в пятницу, 4 августа, сообщило региональное МВД в своем Telegram-канале.

Вооружение было найдено в ходе проверки, которую совместно проводили сотрудники местного МВД и Росгвардии.

Всего было обнаружено три гранаты Ф-1, шесть гранат РГН и один запал к ней, граната РГД, два запала УЗРГМ, 240 патронов калибра 5,45 мм. Все боеприпасы были уничтожены саперами Росгвардии.

Надежда на опору: почему террористам не удалось разрушить Крымский мост
Эксперты объяснили, как улучшить защиту объекта, чтобы избежать новых диверсий

1 августа корреспондент «Известий» Натали Графчикова показала, как группа быстрого реагирования военной полиции Херсонской области исследует схрон украинских диверсантов и изымает его содержимое. Так, в тайнике находились автомат АК-74, гранатомет и боеприпасы к автомату, а также светошумовая граната.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023