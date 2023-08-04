Дело техники: лучшие фото на iPhone в 2023 году

Жюри международной фотопремии iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) объявило победителей. В этом году премия вручается в 16-й раз. Судьи оценивают исключительно снимки, сделанные на iPhone. Например, это работа Ивана Сильвы из Мексики, сделанная с помощью 12-й модели популярного смартфона. Посмотреть фотографии остальных лауреатов в разных номинациях можно в галерее «Известий»