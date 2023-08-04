Дело техники: лучшие фото на iPhone в 2023 году

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Специальная премия для любителей снимать на телефон вручается уже в 16-й раз
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Фото: IPPAWARDS/Ivan Silva, Mexico
Жюри международной фотопремии iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) объявило победителей. В этом году премия вручается в 16-й раз. Судьи оценивают исключительно снимки, сделанные на iPhone. Например, это работа Ивана Сильвы из Мексики, сделанная с помощью 12-й модели популярного смартфона. Посмотреть фотографии остальных лауреатов в разных номинациях можно в галерее «Известий»
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Фото: IPPAWARDS/Thea Mihu, Germany
Первое место в номинации «Фотограф года» заняла немка Теа Миу с фотоснимком под названием «Деревня соевого соуса», сделанным в Ханое, Вьетнам
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Фото: IPPAWARDS/Tim Wheele, Sweden
В номинации «Абстракция» победителем стал Тим Вилер из Швеции со снимком под названием «Долгое ожидание в Стокгольме»
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Фото: IPPAWARDS/Skye Snyder, United States
Американский фотограф Скай Снайдер выиграл в номинации «Животные» со своим фото, запечатлевшим розовых фламинго в Калифорнии
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Фото: IPPAWARDS/Edwin Cabingan, Australia
В номинации «Архитектура» победил австралиец Эдвин Кабинган с работой «Тени истории»
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Фото: IPPAWARDS/Sofa Ershova, United States
София Ершова из США выиграла в номинации «Дети» с этим снимком девочки в оранжевом
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Фото: IPPAWARDS/Jinsong Hu, China
Работа «Жизнь в подземке» китайского фотографа Джинсонга Ху, занявшая первое место в номинации «Городские пейзажи»
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Фото: IPPAWARDS/Ton Ensing, Netherlands
Это изображение раннего утра работы голландца Тона Энсинга заняло первое место в номинации «Пейзаж»
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Фото: IPPAWARDS/Shusen Jia, China
В номинации «Стиль жизни» победил этот снимок фотографа Шусэня Джа из Китая
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Фото: IPPAWARDS/Scott Galloway, United States
Номинация «Природа» и один из победителей — американец Скотт Гэллоуэй с этим изображением ростка
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Фото: IPPAWARDS/Tao Fan, United States
Первое место в номинации «Другое» занял снимок старого завода, сделанный американцем Тао Фа во Внутренней Монголии
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Фото: IPPAWARDS/Daniel Heilig, Germany
Фотография, сделанная немцем Даниэлем Хайлигом на рассвете на озере Гарда, заняла первое место в номинации «Люди»
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Фото: IPPAWARDS/Ramazan Çirakoglu, Türkiye
Первое место в номинации «Портрет», работа «Последняя капля» Рамазана Чиракоглу из Турции
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Фото: IPPAWARDS/Dominic Dahncke, Spain
В номинации «Серия» первое место заняли несколько снимков испанца Доминика Данке, названные «Продолжение тела»
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Фото: IPPAWARDS/Dominic Dahncke, Spain
Еще один призовой снимок Доминика Данке
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Фото: IPPAWARDS/Dominic Dahncke, Spain
Все эти работы фотограф снял на iPhone XS
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Фото: IPPAWARDS/Robert Lie, Indonesia
В номинации «Натюрморт» первое место занял снимок «Воспоминания из Вьетнама» индонезийца Роберта Лая
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Фото: IPPAWARDS/Long Nguyen, France
«Ночь перед Рождеством» — работа французского фотографа Лонг Нгуйена, занявшая первое место в номинации «Путешествия»
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