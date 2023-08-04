Путин подписал запрещающий менять управляющую компанию дома чаще раза в год закон

Президент России Владимир Путин 4 августа подписал закон, согласно которому собственникам помещений в многоквартирных домах запрещается менять управляющую компанию (УК) чаще, чем раз в год. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом не ранее чем через год с даты заключения такого договора», — говорится в документе.

Закон также уточняет, что существуют исключения, а именно невыполнение управляющей компанией условий договора или изменение способа управления. В таких случаях собственники вправе отказаться от договора с УК в одностороннем порядке.

Ранее, 28 июля, генеральный директор в Doma.ai Илья Сотонин рассказал «Известиям», для чего необходим данный закон. По его словам, запрет смены УК чаще одного раза в год способен предотвратить мошенничество со стороны недобросовестных организаций и улучшить эффективность работы управляющей компании.

Госдума приняла закон 19 июля. В пояснительной записке отмечалось, что ограничительный период предложено установить «в целях повышения внимательности и ответственности собственников при выборе и смене» такой организации. При этом самой УК этот срок «позволит максимально спланировать работы и услуги по обслуживанию и содержанию многоквартирного дома и максимально сконцентрироваться на управлении, а не борьбе с конкурентами», уточняется в документе.

28 июля закон был одобрен Советом Федерации на очередном заседании.