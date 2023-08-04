Реклама
Прямой эфир
Общество
Открытое горение на складе с пластиковыми изделиями в Яхроме ликвидировали
Мир
В Польше задержали 28 мигрантов после погони со стрельбой
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза укрепление внутренней стабильности РФ
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве 4 августа
Мир
Число погибших в результате схода оползня в Грузии возросло до шести человек
Мир
В ЮАР выразили надежду на успешное проведение саммита БРИКС
Происшествия
В Москве 12-летняя девочка попала в больницу после избиения подругами
Экономика
Курс доллара превысил 95 рублей впервые с марта 2022 года
Наука и техника
Члены экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» исследовали Симушир
Общество
Синоптик предрек москвичам самые жаркие выходные с начала лета
Общество
В порту Новороссийска сняли запрет на движение судов после попытки атаки ВСУ
Авто
В России займутся развитием программы льготного автокредитования
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность пособников ВСУ в Херсонской области

Путин подписал запрещающий менять управляющую компанию дома чаще раза в год закон

Путин подписал закон, запрещающий менять управляющую компанию дома чаще, чем раз в год
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 4 августа подписал закон, согласно которому собственникам помещений в многоквартирных домах запрещается менять управляющую компанию (УК) чаще, чем раз в год. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом не ранее чем через год с даты заключения такого договора», — говорится в документе.

Закон также уточняет, что существуют исключения, а именно невыполнение управляющей компанией условий договора или изменение способа управления. В таких случаях собственники вправе отказаться от договора с УК в одностороннем порядке.

Ни денег, ни квартиры: мошенники начали обманывать продавших жилье россиян
Они выманивают средства со счетов под видом банковских сотрудников

Ранее, 28 июля, генеральный директор в Doma.ai Илья Сотонин рассказал «Известиям», для чего необходим данный закон. По его словам, запрет смены УК чаще одного раза в год способен предотвратить мошенничество со стороны недобросовестных организаций и улучшить эффективность работы управляющей компании.

Госдума приняла закон 19 июля. В пояснительной записке отмечалось, что ограничительный период предложено установить «в целях повышения внимательности и ответственности собственников при выборе и смене» такой организации. При этом самой УК этот срок «позволит максимально спланировать работы и услуги по обслуживанию и содержанию многоквартирного дома и максимально сконцентрироваться на управлении, а не борьбе с конкурентами», уточняется в документе.

28 июля закон был одобрен Советом Федерации на очередном заседании.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023