Эксперт оценил запрет менять управляющую компанию дома чаще раза в год

Запрет менять управляющую компанию (УК), обслуживающую многоквартирный дом (МКД), чаще одного раза в год, поможет предотвратить мошенничество со стороны недобросовестных организаций, считает генеральный директор в Doma.ai Илья Сотонин. Об этом он рассказал «Известиям» 28 июля.

Ранее в этот день стало известно, что Совет Федерации одобрил соответствующий закон.

«Случается, что жители пытаются сменить старую УК, а та пытается оспорить протокол в суде, фальсифицируя документы, и процесс судебных разбирательств затягивается на долгие месяцы и новая компания не может приступить к работе. Новый законопроект решает эту проблему: в течение года подать документы для смены управляющей компании можно будет только один раз. Также УК смогут вкладываться в долгосрочные проекты вроде повышения энергоэффективности дома», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что в случае недобросовестных действий организации, должен быть механизм, который позволит жителям легко доказать бездействие управляющей компании.

«С другой стороны, через год жители всё равно смогут поменять УК, а для многоквартирного дома это не такой большой срок», — добавил эксперт.

Сотонин посоветовал собственникам перед выбором новой компании внимательно изучить рынок: почитать отзывы на УК, поговорить с их представителями, посетить дома под управлением этих организаций, пообщаться с жителями.

Госдума 19 июля приняла закон, который запрещает смену управляющей компании, обслуживающей МКД, чаще раза в год. В пояснительной записке подчеркивается, что ограничительный период предложено установить «в целях повышения внимательности и ответственности собственников при выборе и смене» такой организации. При этом самой УК этот срок «позволит максимально спланировать работы и услуги по обслуживанию и содержанию многоквартирного дома, и максимально сконцентрироваться на управлении, а не борьбе с конкурентами», уточняется в документе.

26 июля сообщалось, что управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и прочие предприятия сферы ЖКХ могут освободить от госпошлины при подаче исков в суд на должников, которые не платят за коммунальные услуги. Такой законопроект планируют внести на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.