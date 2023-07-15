Ни денег, ни квартиры: мошенники начали обманывать продавших жилье россиян
Мошенники начали обманывать россиян, продавших или обменявших квартиру. Они выводят средства с их счетов, представляясь сотрудниками банков. «Известия» выяснили, как работает эта схема и как еще преступники воруют деньги и квартиры людей под предлогом совершения сделки.
Новая схема
Мошенники придумали новую схему обмана россиян, продающих квартиру. Жертвами могут стать люди, у которых после сделки остались крупные суммы, пишет агентство Deita.ru со ссылкой на слова директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.
По словам Хусаинова, злоумышленники ищут людей, которые совсем недавно продали или обменяли квартиру, и вырученные деньги остались у них на руках. Они звонят своим жертвам, представляются сотрудниками банков или полиции и убеждают, что кто-то получил доступ к счету и пытается вывести деньги.
Далее мошенники действуют по стандартному сценарию: просят людей срочно перевести средства на «безопасный» счет и присылают реквизиты для него. Если жертва верит и переводит деньги, она сразу теряет их.
Эксперт по недвижимости призвал россиян быть осторожнее со своими сбережениями и никогда не переводить их на чужие счета — особенно после телефонных звонков от неизвестных.
Сливы данных
Юристы, опрошенные «Известиями», рассказали, что слышали о подобных схемах: мошенники пытались применять их (и иногда делали это успешно) в разных регионах России.
— Граждане, совершившие сделки с недвижимостью, являются наиболее привлекательными жертвами для мошенников — ведь у них точно есть значительные суммы денег, — говорит адвокат московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий.
По его словам, информацию о том, что человек совершил сделку с недвижимостью, злоумышленники получают по-разному. Нередко утечки происходят из-за действий недобросовестных банковских работников. Однако здесь могут быть виноваты и риелторы, и сотрудники Росреестра, и другой участник сделки — все, кто так или иначе знает о ней, добавляет адвокат Оксана Грикевич.
— Теоретически мошенники могут найти нужную информацию и сами. Достаточно отслеживать объявления о продаже в открытом доступе. Убрали объявление — вполне возможно, что продали. Можно приступать к социальной инженерии. Несколько звонков, и собственник сам расскажет, что квартира продана, — отмечает юрист.
Для «разведки» мошенники могут представляться риелторами или покупателями. Так они не вызывают никакого подозрения у человека — тот может рассказать даже лишнюю информацию, за которую можно «зацепиться» (например, о том, что сейчас он подыскивает новую квартиру в пределах такой-то суммы — значит, она есть на счете). Пользуясь этой информацией и данными слитых баз, преступники легко могут выманить деньги — или применить какую-то другую схему.
Частые сценарии
Среди других сценариев с жильем, которые чаще всего используют мошенники, руководитель ЮК «Достигация» Артем Баранов выделяет продажу или сдачу в аренду одной и той же квартиры нескольким людям.
— В сделку вступает представитель собственника, по факту не имеющий на то полномочий. Это заранее создает владельцу квартиры алиби — он может сказать, что не давал никаких поручений на продажу или давал, но не в таком объеме, — рассказывает юрист. — Далее мошенник заключает предварительные договоры с разными людьми, где собирает со всех обеспечительные платежи либо сразу заключает основные договоры и берет большую часть денег или всю сумму сразу.
Именно поэтому людям, которые готовятся снять или купить квартиру, важно сначала проверить представителя по сделке и его полномочия. Саму сделку лучше проводить через нотариуса.
В свою очередь, Оксана Грикевич призывает россиян быть аккуратнее с доверенностями, электронной цифровой подписью (ЭЦП) и доступом к порталу «Госуслуги». По словам адвоката, бывали случаи, когда квартиры людей продавали при помощи поддельной ЭЦП или взломанных «Госуслуг».
— Поэтому лучше поставить запрет на любые действия с недвижимостью без вашего присутствия. Да, в случае продажи придется «ходить ногами» — но это лучше, чем лишиться квартиры, не получить деньги и несколько лет ходить по судам, пытаясь вернуть жилье, — отмечает Грикевич.
В случае с банковскими счетами, до которых пытаются добраться мошенники, важно понимать одно: без участия самого владельца доступ к ним никто не получит, отмечает Артем Баранов.
— Сама по себе система надежно защищается. Другое дело, что человеку нужно быть бдительным и не «разбрасываться данными». Общаться с сотрудниками банка лучше в личном кабинете, — заключает он.
Способы защиты
Для того чтобы защитить себя от мошенников, юристы советуют, прежде всего, не вступать в сомнительные диалоги по телефону. Если звонят якобы из правоохранительных органов, можно сразу попросить прислать скан документа, на основании которого «сотрудник» запрашивает ту или иную информацию.
— Если даже после просьбы собеседник не сдастся, можно найти в интернете официальный номер органа и уточнить в канцелярии, зарегистрирован ли в действительности документ и работает ли там подписавший его сотрудник, — говорит руководитель ЮК «Достигация» Артем Баранов.
Еще более простой способ понять, кто вам звонит, — положить трубку и перезвонить в названный отдел полиции или банк самостоятельно по телефону, указанному на официальном сайте. С большой вероятностью сотрудники сообщат, что вы вели диалог со злоумышленником, добавляет Владислав Шурховецкий.
Впрочем, отличить мошенников легко можно и самостоятельно: по словам о «безопасном» счете, куда нужно срочно перевести деньги, или попыткам выведать личные данные и банковские реквизиты.
— Настоящие сотрудники банков никогда не спрашивают пин-коды банковских карт, СVV-коды, СМС-коды подтверждения, поступающие на номер телефона, — все эти цифры никому нельзя называть. До тех пор пока вы сами не предоставите третьим лицам доступ к вашему банковскому счету, денежные средства находятся в безопасности, — заключает адвокат.