Ни денег, ни квартиры: мошенники начали обманывать продавших жилье россиян

Мошенники начали обманывать россиян, продавших или обменявших квартиру. Они выводят средства с их счетов, представляясь сотрудниками банков. «Известия» выяснили, как работает эта схема и как еще преступники воруют деньги и квартиры людей под предлогом совершения сделки.

Новая схема

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, продающих квартиру. Жертвами могут стать люди, у которых после сделки остались крупные суммы , пишет агентство Deita.ru со ссылкой на слова директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.

По словам Хусаинова, злоумышленники ищут людей, которые совсем недавно продали или обменяли квартиру, и вырученные деньги остались у них на руках. Они звонят своим жертвам, представляются сотрудниками банков или полиции и убеждают, что кто-то получил доступ к счету и пытается вывести деньги.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Далее мошенники действуют по стандартному сценарию: просят людей срочно перевести средства на «безопасный» счет и присылают реквизиты для него. Если жертва верит и переводит деньги, она сразу теряет их.

Эксперт по недвижимости призвал россиян быть осторожнее со своими сбережениями и никогда не переводить их на чужие счета — особенно после телефонных звонков от неизвестных.

Сливы данных

Юристы, опрошенные «Известиями», рассказали, что слышали о подобных схемах: мошенники пытались применять их (и иногда делали это успешно) в разных регионах России.

— Граждане, совершившие сделки с недвижимостью, являются наиболее привлекательными жертвами для мошенников — ведь у них точно есть значительные суммы денег, — говорит адвокат московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По его словам, информацию о том, что человек совершил сделку с недвижимостью, злоумышленники получают по-разному. Нередко утечки происходят из-за действий недобросовестных банковских работников. Однако здесь могут быть виноваты и риелторы, и сотрудники Росреестра, и другой участник сделки — все, кто так или иначе знает о ней , добавляет адвокат Оксана Грикевич.

— Теоретически мошенники могут найти нужную информацию и сами. Достаточно отслеживать объявления о продаже в открытом доступе. Убрали объявление — вполне возможно, что продали. Можно приступать к социальной инженерии. Несколько звонков, и собственник сам расскажет, что квартира продана, — отмечает юрист.

Для «разведки» мошенники могут представляться риелторами или покупателями. Так они не вызывают никакого подозрения у человека — тот может рассказать даже лишнюю информацию, за которую можно «зацепиться» (например, о том, что сейчас он подыскивает новую квартиру в пределах такой-то суммы — значит, она есть на счете). Пользуясь этой информацией и данными слитых баз, преступники легко могут выманить деньги — или применить какую-то другую схему.

Частые сценарии

Среди других сценариев с жильем, которые чаще всего используют мошенники, руководитель ЮК «Достигация» Артем Баранов выделяет продажу или сдачу в аренду одной и той же квартиры нескольким людям.

— В сделку вступает представитель собственника, по факту не имеющий на то полномочий. Это заранее создает владельцу квартиры алиби — он может сказать, что не давал никаких поручений на продажу или давал, но не в таком объеме, — рассказывает юрист. — Далее мошенник заключает предварительные договоры с разными людьми, где собирает со всех обеспечительные платежи либо сразу заключает основные договоры и берет большую часть денег или всю сумму сразу.

Именно поэтому людям, которые готовятся снять или купить квартиру, важно сначала проверить представителя по сделке и его полномочия. Саму сделку лучше проводить через нотариуса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В свою очередь, Оксана Грикевич призывает россиян быть аккуратнее с доверенностями, электронной цифровой подписью (ЭЦП) и доступом к порталу «Госуслуги». По словам адвоката, бывали случаи, когда квартиры людей продавали при помощи поддельной ЭЦП или взломанных «Госуслуг».

— Поэтому лучше поставить запрет на любые действия с недвижимостью без вашего присутствия. Да, в случае продажи придется «ходить ногами» — но это лучше, чем лишиться квартиры, не получить деньги и несколько лет ходить по судам, пытаясь вернуть жилье, — отмечает Грикевич.

В случае с банковскими счетами, до которых пытаются добраться мошенники, важно понимать одно: без участия самого владельца доступ к ним никто не получит, отмечает Артем Баранов.

— Сама по себе система надежно защищается. Другое дело, что человеку нужно быть бдительным и не «разбрасываться данными». Общаться с сотрудниками банка лучше в личном кабинете, — заключает он.

Способы защиты

Для того чтобы защитить себя от мошенников, юристы советуют, прежде всего, не вступать в сомнительные диалоги по телефону. Если звонят якобы из правоохранительных органов, можно сразу попросить прислать скан документа, на основании которого «сотрудник» запрашивает ту или иную информацию.

— Если даже после просьбы собеседник не сдастся, можно найти в интернете официальный номер органа и уточнить в канцелярии, зарегистрирован ли в действительности документ и работает ли там подписавший его сотрудник, — говорит руководитель ЮК «Достигация» Артем Баранов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Еще более простой способ понять, кто вам звонит, — положить трубку и перезвонить в названный отдел полиции или банк самостоятельно по телефону, указанному на официальном сайте. С большой вероятностью сотрудники сообщат, что вы вели диалог со злоумышленником , добавляет Владислав Шурховецкий.

Впрочем, отличить мошенников легко можно и самостоятельно: по словам о «безопасном» счете, куда нужно срочно перевести деньги, или попыткам выведать личные данные и банковские реквизиты.

— Настоящие сотрудники банков никогда не спрашивают пин-коды банковских карт, СVV-коды, СМС-коды подтверждения, поступающие на номер телефона, — все эти цифры никому нельзя называть. До тех пор пока вы сами не предоставите третьим лицам доступ к вашему банковскому счету, денежные средства находятся в безопасности, — заключает адвокат.