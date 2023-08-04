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Эксперт оценила поднятие Банком Англии ставки до максимального значения с 2008-го

Экономист Беленькая: за 14 заседаний Банк Англии суммарно поднял ставку более чем на 500 б.п.
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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Шаг в 25 базисных пунктов (б.п.) при повышении Банком Англии процентной ставки — это стандартный, не увеличенный шаг увеличения ставки в отличие от 50 б.п. на июньском заседании. Однако это уже 14-е заседание подряд, на котором регулятор непрерывно повышает показатель, суммарно ставка была увеличена более чем на 500 б.п., объяснила «Известиям» 4 августа руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Вчера Банк Англии впервые определил, что ставка уже находится в рестриктивной зоне, то есть в зоне жесткой ДКП (денежно-кредитной политики. — Ред.), тормозящей экономическую активность для приведения инфляции к цели», — отметила Беленькая.

Экономист привела июльский прогноз Международного валютного фонда, согласно которому предполагается резкое замедление роста британской экономики в этом году — до 0,4% с 4,1% в 2022-м. Как отметила эксперт, ранее прогнозировалась рецессия.

«При этом последствия повышения ставки (рост стоимости заимствований для населения и бизнеса, ужесточение банками условий кредитования, снижение спроса на кредит, и в итоге — замедление внутреннего спроса и инфляции) еще не проявились полностью, поэтому теперь, когда ставка находится уже на высоком уровне, логично действовать более осторожно, чтобы не причинить избыточный вред экономике», — добавила она.

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Беленькая обратила внимание на то, что инфляция в стране находится на самом высоком уровне среди развитых государств.

«Проблема состоит в том, что в Великобритании инфляция до сих пор находится на самом высоком уровне среди развитых стран и снижается медленно, особенно базовая инфляция, в большей мере связанная с рынком услуг. Общая инфляция в июне замедлилась до 7,9% (год к году) после 8,7% (год к году) в мае. Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) в прошлом месяце выросли на 6,9% после подъема на 7,1% в мае, ставшего максимальным с 1992 года. Таким образом, даже сейчас в реальном выражении процентная ставка Банка Англии остается отрицательной», — уточнила она.

Регулятор ожидает, что инфляция снизится примерно до 5% к концу 2023-го за счет более медленных темпов роста цен на энергоносители, продукты питания и базовые товары, но полагает, что инфляция в секторе услуг останется повышенной в ближайшей перспективе, добавила эксперт. Снижение инфляции к цели в 2% прогнозируется во II квартале 2025-го.

«Новый релиз Банка Англии предполагает, что ставки будут находиться на ограничительном уровне в течение длительного времени, а если будут признаки более устойчивого давления, то потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. То есть, как и ФРС (Федеральная резервная система США. — Ред.) и ЕЦБ (Европейский центральный банк. — Ред.), Банк Англии оставляет себе свободу маневра, говоря, что в решениях по ставке будет ориентироваться на экономические данные», — пояснила Беленькая.

По ее словам, рынок закладывает в ожидания пиковый уровень ставки Банка Англии в районе 5,75% к марту 2024 года.

Накануне комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии принял решение повысить процентную ставку до 5,25%. Это максимальный уровень с 2008 года. Регулятор подчеркнул, что его задача — удерживать рост цен в стране на низком и стабильном уровне, а также убедиться, что инфляция снижается.

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