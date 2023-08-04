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В Воронеже перерезавшего горло девушке мужчину ищет полиция

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Фото: РИА Новости
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В Воронеже разыскивают мужчину, который перерезал горло 28-летней девушке в подъезде, сообщило 4 августа региональное ГУ МВД России в Telegram-канале.

По подозрению в убийстве разыскивают 24-летнего Андрея Коченкова, который скрылся с места преступления. Его местонахождение не установлено.

Предварительно, вечером 2 августа девушка возвращалась с работы домой. Преступник подкараулил ее в подъезде и перерезал ей горло, после чего скрылся. Тело женщины обнаружили соседи.

По факту убийства девушки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

«Сотрудники полиции и следователи просят оказать содействие в розыске подозреваемого и обращаются к гражданам, обладающим какой-либо информацией о месте его нахождения, сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: 8 920 405 13 96, 8 917 309 48 44, 8 920 423 54 00, 8 (472) 269 66 50 или 02», — сказано в публикации.

Конфиденциальность гарантирована, уточняется в сообщении.

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В этот день в подмосковном Дмитрове мужчина зарезал супругу из ревности на глазах у дочери. Женщина скончалась на месте. Мужчину задержали. Следственный комитет будет ходатайствовать о его аресте.

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