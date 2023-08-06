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7 августа — День Службы специальной связи и информации ФСО России: кого поздравляют

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ежегодно 7 августа в России отмечается День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны (ФСО). Этот праздник учрежден в честь одной из самых секретных российских спецслужб, специалисты которой обеспечивают конфиденциальную связь дипломатам, членам правительства и президенту. Когда появилась памятная дата и с чем она связана — в материале «Известий».

День Службы специальной связи и информации ФСО России – 2023: обязанности

Служба — государственная структура, в задачи которой входит организация и обеспечение безопасности связи для представителей федеральной и региональной властей.

Ведомство создает необходимые условия для телефонных переговоров первых лиц и несет ответственность за сохранность сведений, имеющих государственную важность.

Там же работают над усовершенствованием современных средств коммуникации и обеспечивают органы власти новейшим оборудованием и ПО для работы с секретной информацией. Противостояние технической разведке других стран тоже входит в прямые обязанности специалистов Спецсвязи.

Руководитель Службы является в то же время заместителем директора ФСО России.

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День Службы специальной связи и информации ФСО России – 2023: когда появилась

Свое начало организация берет в 1928 году, когда в стране была создана первая система правительственной связи. Она получила условное название «ВЧ-связь». Принцип ее работы заключался в переносе разговора в область более высоких частот, что гарантировало секретность переговоров.

Изначально ВЧ-связь предназначалась для взаимодействия разных органов госбезопасности. В годы Великой Отечественной войны Служба обеспечивала связь между командованием армий и верховным управлением. Позднее спецсвязь входила в структуру КГБ.

В 1991 году было образовано Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте РФ (ФАПСИ). Позднее агентство было упразднено, а вместо него появился новый федеральный орган — Служба специальной связи и информации (Спецсвязь России).

7 августа 2004 года служба вошла в состав ФСО. Именно это дата и отмечается каждый год.

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День Службы специальной связи и информации ФСО России – 2023: интересные факты

В настоящее время система правительственной связи насчитывает до 30 тыс. абонентов и действует в сотнях городах. При этом в кабинетах министров и других первых лиц до сих пор остаются дисковые телефоны — те самые «вертушки» с витым толстым проводом и гербом на диске. Один из таких аппаратов установлен в кабинете президента.

Ранее «вертушки» были во всех высших правительственных учреждениях Москвы, а также в областных и краевых центрах. Они же обеспечивали спецсвязь дипломатов в советских посольствах.

Ранее «Известия» писали о том, как появилась еще одна спецслужба России, которая отвечает за доставку секретных документов и грузов.

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