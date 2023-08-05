Ржавое золото: как живут госслужащие в Индии

В одном из самых престижных районов Мумбаи на берегу Аравийского моря находится аварийный барак. Здесь в условиях антисанитарии вынуждены жить местные госслужащие. Как устроен их быт и почему они отказываются переезжать — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Посреди небоскребов и элитных вилл района Уорли стоит полуразрушенный многоквартирный дом
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
В многоэтажке постоянно проживает около 600 человек
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
На первый взгляд может показаться, что жильцы — бедные люди
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
На самом деле большая часть проживающих — государственные служащие
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Более того, именно здесь живет дочь Мукеша Амбани — богатейшего бизнесмена в стране
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Нехватка жилья — традиционная проблема Индии
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Подавляющему числу местных жителей доступна недвижимость только в ветхих кварталах
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Кроме того, квартиры находятся не в собственности жильцов
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Ежемесячная плата за аренду доходит до $158, что выше средней зарплаты
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
При этом здание отключено от коммуникаций
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Правительство официально признало дом непригодным для жизни
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Большинство стен здесь покрыты плесенью и ржавчиной и рискуют обвалиться
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Люди укрепляют дом подручными средствами, используя любые материалы, от бамбука до пластика
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Однако жильцы отказываются переезжать, поскольку доступные альтернативы находятся в пригороде
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Ежедневная оплата проезда не по карману чиновникам и госслужащим
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