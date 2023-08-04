МИД РФ указал на неоспоримость суверенитета Абхазии и Южной Осетии

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар 4 августа заявил, что суверенитет Абхазии и Южной Осетии признан рядом государств и не подлежит пересмотру.

«В тесной координации с нами республики работают над расширением международных связей. И хотя этому процессу пытаются мешать, здравый смысл все же берет верх. Суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру, признан рядом государств, с другими идут контакты по линии гражданских обществ и деловых кругов», — сказал он в интервью ТАСС.

Как отметил Гончар, Москва вместе с абхазскими и югоосетинскими друзьями серьезно готовится к 15-летию признания независимости республик, которое будет отмечаться 26 августа. Высокопоставленные российские делегации приедут в Сухум и Цхинвал. Также в республики прибудут гости из дальнего зарубежья.

По словам дипломата, с момента обретения независимости Абхазия и Южная Осетия прошли большой путь становления государственности, укрепления безопасности и развития экономики. В свою очередь Москва оказывала и продолжает оказывать этому всемерное содействие.

Гончар указал, что после обретения независимости ВВП республик увеличился более чем в два раза. В 2022 году он составил более 45 млрд рублей в Абхазии и порядка 7 млрд рублей в Южной Осетии. Также стабильно растет товарооборот, расширяются гуманитарные и туристические контакты.

Кроме того, Гончар заявил, что Россия намерена выстраивать долгосрочные союзнические отношения с Абхазией и Южной Осетией. Он подчеркнул, что страну связывают с республиками «давние исторические узы».

Ранее, 27 июля, в Батуми из Сочи прибыл круизный лайнер Astoria Grande, находящийся под управлением турецкой компании Miray Cruises. Грузинская оппозиция заявила, что судно может подпадать под санкции, а также обвинила граждан РФ в том, что они якобы могли нарушить действующий в Грузии закон «Об оккупации» — за посещение Абхазии и Южной Осетии.