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МИД РФ указал на неоспоримость суверенитета Абхазии и Южной Осетии

МИД РФ: суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар 4 августа заявил, что суверенитет Абхазии и Южной Осетии признан рядом государств и не подлежит пересмотру.

«В тесной координации с нами республики работают над расширением международных связей. И хотя этому процессу пытаются мешать, здравый смысл все же берет верх. Суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру, признан рядом государств, с другими идут контакты по линии гражданских обществ и деловых кругов», — сказал он в интервью ТАСС.

Как отметил Гончар, Москва вместе с абхазскими и югоосетинскими друзьями серьезно готовится к 15-летию признания независимости республик, которое будет отмечаться 26 августа. Высокопоставленные российские делегации приедут в Сухум и Цхинвал. Также в республики прибудут гости из дальнего зарубежья.

По словам дипломата, с момента обретения независимости Абхазия и Южная Осетия прошли большой путь становления государственности, укрепления безопасности и развития экономики. В свою очередь Москва оказывала и продолжает оказывать этому всемерное содействие.

Гончар указал, что после обретения независимости ВВП республик увеличился более чем в два раза. В 2022 году он составил более 45 млрд рублей в Абхазии и порядка 7 млрд рублей в Южной Осетии. Также стабильно растет товарооборот, расширяются гуманитарные и туристические контакты.

Кроме того, Гончар заявил, что Россия намерена выстраивать долгосрочные союзнические отношения с Абхазией и Южной Осетией. Он подчеркнул, что страну связывают с республиками «давние исторические узы».

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