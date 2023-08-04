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Эксперт рассказал о фиаско украинского наступления

Эксперт Шурыгин рассказал о фиаско украинского наступления
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Контрнаступление ВФУ окончательно рассыпалось на отдельные боевые эпизоды на разных участках линии боевого соприкосновения, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«Атаки со стороны украинских боевиков еще продолжаются, попытки где-то продвинуться есть, но совершенно очевидно, что никакого единого замысла больше нет и перспектив тоже», — объяснил эксперт.

Так он прокомментировал новость о том, что Вооруженные силы РФ улучшили свое положение в районе Марьинки и заняли более выгодные позиции в районе Першотравневого и Ольшан, а также в районе Куземовки под Купянском.

По словам Василия Шурыгина, на многих участках фронта вооруженные формирования Украины начали замену войск. При таком раскладе им приходится менять самые боеспособные части.

«Например, от Купянска была отведена одна из бригад, которая уже за последние два месяца дважды отводилась с фронта на пополнение. Она несла огромные потери в людях и технике. На ее место приходят бригады более низкого качества, в основном из свежесобранных», — отметил Шурыгин.

По мнению эксперта, сейчас наша армия перехватывает инициативу, но это не наступление, а лишь активизация наших боевых действий в зоне спецоперации.

В зоне проведения спецоперации в течение последних суток вооруженные формирования Украины потеряли не менее 890 боевиков ВФУ и 46 единиц техники, включая самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, противотанковую пушку «Рапира», а также артиллерийские системы М777 производства США, сообщили в Минобороны РФ 3 августа.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Штурмовая качка: войска РФ провели успешные контратаки под Купянском

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