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В Роспотребнадзоре назвали число отравившихся ядовитыми грибами в 2023 году

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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От отравлений ядовитыми грибами за шесть месяцев 2023 года пострадали 54 человека, сообщили «Известиями» в Роспотребнадзоре. Один случай оказался летальным, добавили в ведомстве.

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В прошлом году за аналогичный период пострадали от отравлений ядовитыми грибами 60 человек, погиб один.

При сборе грибов следует руководствоваться принципом «Не уверен, что за гриб, — пройди мимо», напомнили в организации.

Чтобы избежать опасности, в Роспотребнадзоре советуют собирать грибы в экологически чистых районах, вдали от дорог, магистралей, населенных мест. Лучше использовать плетеные корзины — так грибы дольше будут свежими.

«Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые», — отметили в ведомстве.

Грибы нужно обязательно обработать в день сбора, напомнили там. При этом каждый вид грибов следует готовить отдельно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Грибы отсюда: как избежать отравлений в сезон «тихой охоты»

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