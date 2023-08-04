Россияне стали экономить на техобслуживании своих автомобилей

Россияне стали чаще обращаться в «гаражные» сервисы и сами приобретать запчасти для своих машин. В крупные сети СТО обращаются только 30% водителей, а отток клиентов из официальных сервисов за последние три года составил 7%, рассказали «Известиям» в сети автосервисов Fit Service и аналитическом агентстве Gruzdev-Analyze.

«Причина — желание экономить. Водители покупают запчасти самостоятельно, стремясь найти самый дешевый вариант, а после этого едут в «гаражные» мастерские, где эту запчасть готовы установить за гораздо меньшие деньги», — рассказал «Известиям» глава агентства Gruzdev-Analyze Александр Груздев.

Он добавил, что такой подход ведет лишь к условной экономии, так как все риски по качеству детали и обслуживания берет на себя владелец машины.

Иногда разница в цене между контрафактом и оригиналом может составлять десятки тысяч рублей, заявил в разговоре с «Известиями» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«На одном из рынков я увидел деталь для Land Rover в официальной упаковке за 10 тыс. рублей, хотя оригинал стоит — почти 60 тыс.», — отметил он.

Такая ситуация образовалась из-за подорожания деталей, за последние полгода цены выросли: например, масляный фильтр, термостат, свечи зажигания на многие популярные марки автомобилей подорожали на 5–10%, подтвердила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

«Доля сегмента «эконом» среди запчастей в продаже выросла в два раза в 2023 году — с 4 до 8%. Например, в нашей сети общая выручка от продажи деталей снизилась, хотя число проданных позиций увеличилось», — рассказала она «Известиям».

В этом году есть риск, что стоимость запчастей вырастет еще на 25–30%, считает основатель инвестиционной транспортной компании «ГТК-Холдинг» Саид Залиев. Он полагает, что более всего подорожают наиболее ходовые автомобильные компоненты — детали, которые необходимо менять по регламенту регулярно, без привязки к поломкам или ДТП: фильтры, масло, шины, тормозные диски и колодки, моторные свечи.

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Гаражный рок: россияне уходят из дорогих автосервисов