В РФ призвали МАГАТЭ создать систему контроля в связи с деятельностью AUKUS
МАГАТЭ должен создать «мощную, четкую, понятную систему» контроля относительно атомных субмарин неядерной Австралии по линии AUKUS. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.
«Должен быть дан ответ с помощью создания мощной, четкой, понятной системы контроля со стороны агентства, которое бы гарантировало, что никакого переключения ядерного материала, который будет предоставляться США или Великобританией, в рамках двигателей подлодок для Австралии не будет в принципе», — сказал Роман Устинов на сессии подготовительного комитета обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Зампостпреда РФ подчеркнул, что главными правовыми рамками для регулирования ситуации остается ДНЯО, устав МАГАТЭ и соглашение о гарантиях, которые неядерные государства-участники ДНЯО заключают с агентством.
В прошлом году стало известно, что Австралия намерена приобрести как минимум четыре атомные подлодки. Таким образом она станет первой неядерной страной с флотом с атомными субмаринами.
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«Режим нераспространения принадлежит всем, а не только AUKUS»