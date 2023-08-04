Реклама
Прямой эфир
Здоровье
Врач опровергла невозможность развития бесплодия из-за абортов
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Харьковской областях
Происшествия
Мэр Донецка сообщил об ударе ВСУ по многоквартирному дому
Армия
Экс-советник главы Пентагона заявил о потере свыше 300 тыс. солдат ВСУ
Армия
Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Происшествия
Три человека пострадали в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ
Мир
В МИД РФ заявили о давлении Запада на Грузию из-за диалога с РФ
Мир
Суд в Вашингтоне не стал арестовывать Трампа
Общество
Прокуратура взяла на контроль инцидент с броском гранаты в Jaguar у «Москва-Сити»
Общество
Умер писатель и журналист Лев Колодный
Мир
Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием
Мир
Захарова назвала фарсом слова Борреля о поставках зерна
Мир
Пентагон не обнаружил угроз на границе Польши и Белоруссии

В РФ призвали МАГАТЭ создать систему контроля в связи с деятельностью AUKUS

0
Фото: Global Look Press/Z6944 Sascha Steinach via www.im
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МАГАТЭ должен создать «мощную, четкую, понятную систему» контроля относительно атомных субмарин неядерной Австралии по линии AUKUS. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.

«Нам появление новых ядерных держав абсолютно не нужно»
Постпред при международных организациях РФ в Вене Михаил Ульянов — о перспективах разоружения, переговорах по иранской сделке и стратегической ошибке Запада

«Должен быть дан ответ с помощью создания мощной, четкой, понятной системы контроля со стороны агентства, которое бы гарантировало, что никакого переключения ядерного материала, который будет предоставляться США или Великобританией, в рамках двигателей подлодок для Австралии не будет в принципе», — сказал Роман Устинов на сессии подготовительного комитета обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Зампостпреда РФ подчеркнул, что главными правовыми рамками для регулирования ситуации остается ДНЯО, устав МАГАТЭ и соглашение о гарантиях, которые неядерные государства-участники ДНЯО заключают с агентством.

В прошлом году стало известно, что Австралия намерена приобрести как минимум четыре атомные подлодки. Таким образом она станет первой неядерной страной с флотом с атомными субмаринами.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Режим нераспространения принадлежит всем, а не только AUKUS»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023