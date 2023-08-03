Прокуратура взяла на контроль инцидент с броском гранаты в Jaguar у «Москва-Сити»

Прокуратура в столице взяла на контроль расследование обстоятельств инцидента возле комплекса «Москва-Сити», где мужчина бросил в автомобиль Jaguar страйкбольную гранату.

«Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия в 1-м Красногвардейском проезде. Принятие решения о возбуждении уголовного дела, а также привлечение мужчины к ответственности на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что мужчина кинул учебную гранату в автомобиль, находившийся у делового центра «Москва-Сити». В результате взрыва в машине выбило стекла. По данным источника, у злоумышленника есть пистолет.

Как стало известно, злоумышленник угрожал предметом, похожим на пистолет, водителю автомобиля, а также требовал, чтобы он «отвез его, куда он укажет». «Известия» выяснили, что мужчина воспользовался взрывпакетом, когда получил отказ. Кроме того, он угрожал водителю ножом.

Полиция задержала мужчину. У него изъят пневматический пистолет. Мотивы действия правонарушителя устанавливаются. Пострадавших в результате инцидента нет.