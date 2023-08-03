Устроивший взрыв в Jaguar требовал его «везти, куда укажет»

Мужчина, бросивший взрывпакет в салон иномарки Jaguar возле комплекса «Москва-Сити», угрожал водителю, а также требовал, чтобы он «отвез его, куда он укажет». Об этом 3 августа сообщило столичное управление МВД.

«Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, водителю иномарки, потребовал отвезти его, куда он укажет», — рассказали в МВД.



По словам источника «Известий», мужчина воспользовался взрывпакетом, когда получил отказ. Кроме того, мужчина угрожал водителю ножом.



На данный момент место преступления в Красногвардейском проезде оцеплено полицией. Правоохранительные органы приняли всевозможные меры для поисков злоумышленника.



Ранее в этот день сообщалось, что мужчина кинул учебную гранату в автомобиль, находившийся у делового центра «Москва-Сити». В результате произошел взрыв, в автомобиле выбило стекла.