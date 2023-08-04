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Платежный ход: россияне стали чаще оплачивать покупки смартфоном

Недавно запущенный сервис Tinkoff Pay отчитался о миллионе новых пользователей за месяц
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Фото: Getty Images/mixetto
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Оплата покупок смартфоном через Pay-сервисы становится всё популярнее, рассказали «Известиям» участники рынка. За месяц Tinkoff Pay для телефонов Android подключили более 1 млн человек, сообщили в банке. Аналогичные предложения для бесконтактной офлайн-оплаты есть у Альфа-банка и Сбера. Россияне также активно используют Mir Pay. В первом полугодии 2023-го объем операций по этому сервису вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего, а число транзакций — в три раза, сообщили в пресс-службе платежной системы «Мир». Повышенный спрос связан с уходом из России иностранных игроков и удобством этого способа проведения платежей, отмечают эксперты.

Прервать контакт

Россияне стали чаще оплачивать покупки смартфоном через Pay-сервисы. Только за прошлый месяц 2023-го Tinkoff Pay подключили более 1 млн человек к своему сервису — Tinkoff Pay, рассказали в банке. Там запустили возможность офлайн-оплаты покупок на телефонах Android 28 июня. Ежедневно ее подсоединяли более 30 тыс. пользователей.

Популярность такого способа проведения платежей связана с его удобством — клиент может совершить операцию в магазине без «пластика», просто поднеся смартфон к терминалу, пояснили в «Тинькофф». Там добавили: привязать можно любую карту «Мир», даже кредитную. Сумма самой дорогой покупки по Tinkoff Pay составила 1,4 млн рублей.

Наиболее активно телефоном платят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Казани и Новосибирска, отметил вице-президент «Тинькофф», руководитель управления платежей и переводов Сергей Хромов. При этом владельцы iPhone могут использовать Tinkoff Pay при покупках в интернете и также на кассе с помощью стикера.

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Сейчас отдельные Pay-сервисы для бесконтактной офлайн-оплаты работают также у Сбера и Альфа-банка. SberPay, который был запущен летом 2020 года, действует для телефонов Android — его подключили более 5 млн человек, сообщали в банке в июне 2023-го. Число операций по этой технологии в день превышает 2,5 млн.

«Мир» с вами

Бесконтактная оплата по технологии NFC также действует через Mir Pay. Объем операций, совершенных с помощью сервиса в первом полугодии 2023-го, вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество транзакций — в три раза, рассказали «Известиям» в пресс-службы платежной системы «Мир».

Там добавили: пользователи Mir Pay в день совершают в среднем 8–10 млн операций с помощью сервиса. Он также стал одним из самых популярных способов оплаты проезда в транспорте — на такие транзакции в разных регионах страны регулярно проходят акции.

Кредитные организации развивают и запускают собственные Pay-сервисы, отметили в пресс-службе ЦБ. При этом постоянно растет число банков, которые предоставляют своим клиентам возможность использовать Mir Pay. Сейчас его подключили 164 финорганизации, хотя еще в начале 2023-го их было 149, сообщили в регуляторе. По их мнению, доля оплаты покупок по смартфону в ближайшей перспективе продолжит увеличиваться.

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Рост популярности технологии подтвердили в крупнейших кредитных организациях. За последний год число клиентов ПСБ, которые используют Mir Pay, увеличилось в 1,5 раза, рассказали в пресс-службе банка. Там пояснили: с развитием электронной торговли для многих потребителей стало привычнее расплачиваться за товары и услуги с помощью смартфона. Кроме того, этот способ значительно удобнее и быстрее для пользователей — например, при покупках в интернет-магазинах не надо вводить номер карты вручную. Поэтому ближайшие несколько лет спрос на сервис будет уверенно расти, считают в ПСБ.

Востребованность Mir Pay среди россиян также резко повысилась после прекращения работы в РФ Google Pay и Apple Pay в марте 2022-го, сообщили в пресс-службе МКБ. Там добавили: по итогам I квартала 2023-го количество пластиковых и виртуальных карт банка, подключенных к Mir Pay, увеличилось за год в шесть раз.

Повысилось также число транзакций и обороты.

Спрос на сервис среди клиентов Газпромбанка за этот год вырос на 67% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего, подчеркнули в финорганизации. По их словам, среди плюсов Mir Pay — скорость, удобство и доступность. Кроме того, быстрые платежные решения помогают снизить риски, потому что обеспечивают безопасность и защиту данных.

В Абсолют Банке тоже отметили рост популярности такого способа оплаты. Доля подобных операций уже составляет около 10%, рассказал директор департамента розничных продуктов финорганизации Виталий Костюкевич. По его словам, единственный минус этого сервиса в том, что применять его могут только владельцы Android. Для клиентов с iPhone единственный метод — это физически привязать карту к телефону или использовать платежные стикеры.

Mir Pay продолжит набирать популярность, однако не так стремительно, как оплата по СБП, считает Виталий Костюкевич. По его мнению, доля первой может достичь 15–20% от всех операций.

В обход «пластика»

Популярность бесконтактной оплаты сейчас действительно увеличивается, сообщил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, каждый второй россиянин, проживающий в мегаполисе, использует один из таких методов время от времени, а каждый пятый делает это на постоянной основе.

После ухода с рынка Google Pay и Apple Pay крупные банки, имеющие собственную эквайринговую сеть, запустили всевозможные Pay-сервисы, позволяющие покупателям (в первую очередь, держателям карт этих кредитных организаций) оплачивать товары и услуги без «пластика», отметил генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. И на кассе, и онлайн клиенту нужно только перейти в свой интернет-банк и подтвердить в нем покупку.

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А стикеры в какой-то степени упростили оплату телефоном для владельцев iPhone.

Для онлайн-покупок также популяризируется Yandex Pay, который предлагает человеку подгружать карту любого банка. Однако в нем довольно много переходов из одного окна в другое и требуется финальное подтверждение кодом, рассказал Георгий Никонов. По его мнению, все эти сервисы продолжат набирать популярность, поскольку позволяют сократить шаги стандартного сценария оплаты «пластиком».

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